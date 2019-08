Vor wenigen Tagen erlitt Theo Campbell auf Ibiza einen schrecklichen Unfall. Der ehemalige Love Island-Kandidat wurde beim Feiern von einem Sektkorken ins Auge getroffen. Danach musste er sofort ins Krankenhaus eingeliefert werden und zwei Notfalloperationen hinter sich bringen. Trotz der OPs verlor er sein Augenlicht auf dem rechten Auge. Mit ihren Fans teilte Theos Freundin Kaz Crossley jetzt Informationen darüber, wie es dem TV-Star nach dem tragischen Vorfall geht.

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 24-Jährige jetzt die Fragen der Fans und gab genauere, schockierende Details zu dem Unfall preis. "Es war wirklich ernst. Als es passierte, wurde das Auge geöffnet und es gab einen großen Schnitt in der Mitte, weshalb er operiert und genäht werden musste. Und dann musste er noch mal operiert und wieder genäht werden", so Kaz. Seit Sonntag sei er im Krankenhaus, soll aber noch diese Woche entlassen werden. Laut seiner Liebsten sei er übrigens nicht wütend auf die unbekannte Person, die für seine halbseitige Blindheit verantwortlich ist: "Er ist nicht diese Art Mensch."

Kaz glaubt fest daran, dass der 28-Jährige mit dem Schicksalsschlag gut umgehen wird. "Er hatte seine Höhen und Tiefen, also habe ich nur dafür gesorgt, dass ich da bin, um ihn zu unterstützen. Er ist normalerweise ein positiver Mensch und hat immer eine positive Lebenseinstellung", gibt sich die Britin hoffnungsvoll.

Instagram / kazcrossley Kaz Crossley und Theo Campbell, britische Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / theo_campbell91 Theo Campbell, Reality-TV-Star

Anzeige

Gillespie / Splash News Theo Campbell in Brentwood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de