Dustin Hoffman bei Affäre von Ehemann mit Waffe bedroht

Dustin Hoffman (89) hat eine brenzlige Geschichte aus seiner Jugend erzählt. Wie der Hollywoodstar jetzt im Podcast "Conan O'Brien Needs A Friend" beichtete, hatte er damals ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau. Eines Nachts traf er sich mit ihr, nachdem ihr Ehemann anscheinend schon eingeschlafen war. Doch dieser tauchte plötzlich auf und hatte eine Waffe in der Hand. "Da waren wir also und vergnügten uns gewissermaßen, als er mit einer Waffe hereinkam. Er richtete sie auf mich und sagte: 'Raus, raus'", schilderte er den Moment. In dieser Situation habe er fest damit gerechnet, zu sterben: "Wenn eine Waffe auf dich gerichtet ist, wird dir klar: 'Das war's. Ich werde sterben, ich werde sterben.' Und du würdest alles tun, um nicht getötet zu werden!" Details zu dieser Affäre verriet der Schauspieler nicht.

Ans Licht gelangte die gefährliche Liaison, als Dustin mit Moderator Conan O'Brien über einen seiner bekanntesten Filme sprach. In dem Klassiker "Die Reifeprüfung" aus dem Jahr 1967 spielt er den 21-jährigen Benjamin Braddock, der von der verheirateten Mrs. Robinson verführt wird. Mit seiner persönlichen Erfahrung im Hinterkopf nannte der Darsteller die Filmhandlung mit einem Augenzwinkern "triggernd". Anlass für den Podcastauftritt war die bevorstehende Veröffentlichung seiner Memoiren. Das Buch trägt den Titel "Look At Me" und ist gemeinsam mit Ariel Levy entstanden, die als Autorin unter anderem für das Magazin The New Yorker schreibt. Veröffentlicht werden sollen die Memoiren des Hollywoodstars in Kürze beim Verlag Simon & Schuster.

Erst vor Kurzem hatten pikante Details aus Dustins jungen Jahren für Aufruhr gesorgt. In einem Redditforum war ein 22 Jahre altes Interview wieder aufgetaucht, das der zweifache Oscarpreisträger einst dem Playboy gegeben hatte. Darin sprach er äußerst offen über sein erstes Mal, das er im Alter von 15 Jahren erlebt hatte. Das geschah demnach auf einer Silvesterparty seines sieben Jahre älteren Bruders Ronny. Die Frau soll damals etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Dustin gestand im Interview, dass er sich bei der Begegnung im Dunkeln als sein Bruder ausgegeben habe.

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Lars Niki / Getty Dustin Hoffman bei einer Pressekonferenz

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Getty Images Dustin Hoffman, Schauspieler

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