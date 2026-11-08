Warwick Davis am ersten "Harry Potter"-Drehtag verängstigt

Für Warwick Davis (56) geht es zurück nach Hogwarts, doch der Neustart fiel ihm nicht leicht. In der neuen Serie Harry Potter schlüpft der Schauspieler erneut in die Rolle von Professor Filius Flitwick. Diese Rolle hatte er bereits in einigen Kinofilmen gespielt. Am Mittwoch besuchte Warwick die Eröffnung des neuen britischen Harry-Potter-Flagship-Stores in der Londoner Oxford Street und erinnerte sich dort an seinen ersten Drehtag. Trotz seiner langjährigen Kameraerfahrung sei er damals alles andere als entspannt gewesen. "Mein erster Tag am Set war furchteinflößend, weil ich dachte: 'Werde ich das schaffen? Kann ich das immer noch so, wie ich es früher konnte?'", sagte er der Press Association. Dazu kam der Druck, den er sich selbst machte: Er wollte den Zauberkunstlehrer nicht einfach so spielen wie damals. Stattdessen wollte er für die Neuauflage eine etwas andere Version der Figur erschaffen. Genau dieser eigene Anspruch machte den Wiedereinstieg für ihn noch einschüchternder.

Mit der Zeit wurde die anfängliche Angst aber von Freude abgelöst. Der Schauspieler war froh, noch einmal in die berühmte Zauberwelt eintauchen zu dürfen. "Ich fühlte mich wirklich geehrt, gebeten worden zu sein, gewissermaßen wieder in diese berühmten Zaubererschuhe zu schlüpfen. Es war einfach eine wunderschöne Erfahrung, zurück zu sein und die Welt gewissermaßen leicht neu interpretiert zu sehen", erklärte er. Seinen neuen Flitwick beschreibt Warwick als frischer, lebendiger und ein wenig frecher. Die fachliche Kompetenz und die Integrität des Hogwarts-Lehrers sollen dabei aber erhalten bleiben. Bisher ist er das einzige bestätigte Mitglied der früheren Filmbesetzung, das seine alte Rolle wieder übernimmt. Für die neuen Darsteller wurde er damit zu einem erfahrenen Ratgeber. Seinen jüngeren Kollegen empfiehlt er, sich voll und ganz auf die magische Welt einzulassen und fest daran zu glauben, tatsächlich Teil von Hogwarts zu sein. Nur dann nehme ihnen auch das Publikum die Zauberei ab. Die erste Staffel startet am 25. Dezember und basiert auf dem ersten Roman "Harry Potter und der Stein der Weisen". Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton (12) spielen Harry, Ron und Hermine.

Auch emotional nahm die Rückkehr Warwick mit. Als er zum ersten Mal Flitwicks neues Kostüm anzog und sich darin im Spiegel sah, merkte er, wie eng er der Figur nach all den Jahren noch immer verbunden ist. "Als ich das neue Outfit anzog, das ich in der Serie trage, war es ziemlich emotional. Zum ersten Mal in den Spiegel zu schauen und zu wissen, dass ich das nun auch in den nächsten zehn Jahren machen werde, ist tatsächlich ein wunderbarer Gedanke, weil er eine Figur ist, die mir sehr am Herzen liegt", sagte er. Die Rolle des Professor Flitwick prägt Warwicks Karriere bereits seit vielen Jahren. Mit der neuen Serie kehrt Warwick somit nicht nur für einen kurzen Gastauftritt in die Welt von Hogwarts zurück. Er setzt eine Rolle fort, die ihn bereits viele Jahre lang begleitet hat.

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Getty Images Warwick Davis nach der Verleihung des Order of the British Empire in Windsor, 11. März 2026

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Getty Images Schauspieler Warwick Davis mit weiteren Harry-Potter-Darstellern im März 2019 in Watford

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