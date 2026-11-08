Premiere: "Punkt 12"-Weihnachts-Special mit Katja Burkard

Für Katja Burkard (61) steht eine Premiere an: Am Samstag, 28. November, moderiert sie zum ersten Mal eine Samstagsausgabe von "Punkt 12". Wie RTL ankündigte, handelt es sich dabei um ein einmaliges Weihnachts-Special. Die Ausstrahlung von "Punkt 12 Spezial - Wir freuen uns auf Weihnachten" ist für den Tag vor dem ersten Advent geplant. Das Mittagsjournal meldet sich dabei aus einer festlich dekorierten Kulisse, um das Publikum gebührend auf die besinnliche Zeit des Jahres einzustimmen. Bei diesem ganz besonderen TV-Einsatz bekommt die Moderatorin im Studio allerdings prominente Unterstützung an ihre Seite gestellt. Unterstützt wird sie von ihren "Punkt 12"-Kollegen Angela Finger-Erben (46), Bernd Fuchs und Daniel Fischer. Auf dem Programm stehen prominente Gäste und weihnachtliche Musik. Außerdem gibt es Ideen für Rezepte und Geschenke. Dazu kommt eine Aktion zugunsten des RTL-Spendenmarathons, der jedes Jahr Geld für Kinder in Not sammelt. Damit setzt der Sender bei der Sonderausgabe auf eine Mischung aus Unterhaltung, Service und Wohltätigkeit, die perfekt in die Adventszeit passen soll.

Ein Blick auf die hochkarätige Gästeliste verspricht beste Unterhaltung. Starkoch Johann Lafer (69) zieht darin Bilanz über ein für ihn außergewöhnliches Jahr und teilt wertvolle Tipps, wie sich das Weihnachtsmenü an den Feiertagen zu einem echten Gaumenschmaus aufwerten lässt. Für die passende festliche Stimmung sorgt unterdessen Sänger Alexander Klaws (43), der das Special mit seiner Stimme untermalt und beliebte Weihnachtsklassiker zum Besten gibt. Ziemlich actionreich wird es für "Exclusiv"-Moderatorin Rebecca Mir (34). Sie wagt sich im Europa-Park Rust an eine rasante Achterbahn-Challenge, mit der sie den RTL-Spendenmarathon unterstützt. Die Sonderausgabe gilt als Testballon dafür, ob "Punkt 12" künftig öfter auch am Samstag laufen könnte. Eine regelmäßige Fortsetzung hat RTL bislang allerdings nicht angekündigt. Weihnachtlich geht es an diesem Tag auch beim Schwestersender VOX zu. Dort läuft ab 20:15 Uhr die vierstündige Dokumentation "Deutschland im Weihnachtswahnsinn".

Katja ist seit vielen Jahren eines der bekanntesten Gesichter von "Punkt 12". Das RTL-Format gibt es bereits seit 1992. Bislang wird es regulär nur werktags um 12 Uhr ausgestrahlt. Seit dem Start hat sich das Format weiterentwickelt: Aus einer ursprünglich halbstündigen Sendung ist mittlerweile eine dreistündige Liveshow geworden. Im regulären Studioalltag führt Katja üblicherweise gemeinsam mit Bernd durch das Programm. Das zweite feste Moderationsgespann der Sendung bilden Angela und Daniel. Normalerweise wechseln sich die beiden Paare also ab. Für die Samstagsausgabe stehen die vier aber nun gemeinsam im Studio. Damit sind in dem Weihnachts-Special erstmals beide etablierten Moderationsteams des Mittagsjournals in einer einzigen Ausgabe vereint. Für die Fans der Sendung bedeutet das ein seltenes Wiedersehen aller vier Moderatoren zur selben Zeit.

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RTL Katja Burkard im "Punkt 12"-Studio

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AEDT / ActionPress Katja Burkard, Moderatorin

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