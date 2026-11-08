Nach heftigem Kopfstoß macht sich Ina Borck Sorgen um sich

Ina Borck (30) hat sich bei ihrem Umzug heftig verletzt. Wie die Influencerin in ihrer Instagram-Story berichtete, stieß sie sich am Samstag stark den Kopf. Bei den Arbeiten habe sie eigentlich besonders umsichtig gehandelt. Dennoch seien die Folgen des Zusammenstoßes auch am darauffolgenden Tag noch deutlich zu spüren gewesen. Ihr Frust über den unglücklichen Zwischenfall ist ihr deutlich anzumerken. "Bin so wütend auf mich selber, dass ich mich so verletzt habe", ließ sie ihre Follower wissen. Der Vorfall bereitet der Influencerin aber nicht nur wegen der Schmerzen Kopfzerbrechen. Wenn sie Beschwerden am Kopf habe, mache sie sich schnell Sorgen, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte, erklärte sie. Ein kleiner Lichtblick: Übelkeit sei bisher nicht aufgetreten.

Nach dem schmerzhaften Unfall habe Ina vor allem eines gebraucht: viel Schlaf und Ruhe. Am Sonntag habe sie sich dann wieder aufraffen können. Kurz darauf zog sie in ihrer Story ein erstes Fazit: "Die Ruhe und der Schlaf taten gut." Ganz überstanden ist die Sache für sie damit allerdings noch nicht. "Ich habe ziemlich starke Schmerzen immer noch", gab sie offen zu. Mit Blick auf mögliche Begleiterscheinungen zeigte sie sich dennoch zuversichtlich: "Aber ich habe jetzt keine Übelkeit oder sowas bekommen. Deswegen denke ich einfach, dass alles in Ordnung ist." Den verbleibenden Tag möchte die Social-Media-Bekanntheit nun möglichst ruhig verbringen und sich eine Auszeit im Kreise ihrer Familie gönnen. Ihre Cousine wird gemeinsam mit ihrem Partner bei ihr vorbeischauen. Zusammen wollen sie es sich gemütlich machen und den Sonntag in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen.

Wenige Tage zuvor hatte Ina noch einen ganz anderen Anlass gehabt, sich bei ihren Followern zu melden: Sie hatte einen Abnehmerfolg gefeiert! "Hab' zwölf Kilogramm abgenommen bisher", hatte sie zu einem Spiegelselfie in ihrer Social-Media-Story geschrieben. Darauf hatte sie eine schwarze Hose und ein rotes Oberteil getragen. Während Ina ihren Look selbst "voll gut" gefunden hatte, hatte ihr Partner Fabi ihn als zu weihnachtlich empfunden. Die Influencerin hatte sich davon aber nicht beirren lassen: "Ich find's auf jeden Fall immer noch süß und werde es, glaube ich, anlassen."

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Instagram / inaontour Ina Borck spricht in einem Instagram-Reel über ihre Hürden beim Gehen

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Instagram / inaontour Ina Borck, März 2026

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