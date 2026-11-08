Keine Operation: So bekam Caro Daur eine größere Oberweite

Caro Daur (31) möchte den Spekulationen über ihre Oberweite ein Ende setzen. Seit einiger Zeit fällt ihren Fans auf, dass die Brust der Influencerin größer wirkt. Entsprechend viele Nachrichten haben sie zu diesem Thema erreicht. In ihrer Instagram-Story nahm die Hamburgerin nun erstmals die zahlreichen Kommentare und Fragen ihrer Community auf. Ihre Follower wollten nicht nur wissen, ob sie sich unters Messer gelegt hat. Manche erkundigten sich sogar danach, wo der angebliche Eingriff stattgefunden haben soll. Caro machte deutlich: "Leute, ich habe mir meine Brüste nicht machen lassen." Stattdessen lieferte sie eine ganz andere Erklärung für die Veränderung. Im vergangenen Jahr hatte sie sich zwei Behandlungen unterzogen, um ihre Eizellen einfrieren zu lassen. "Ich habe letztes Jahr zweimal meine Eizellen einfrieren lassen, sie sind dadurch ein wenig voller geworden, aber das war es auch schon", schrieb sie dazu.

Wie genau das zusammenhängt, erklärte die Gynäkologin Dr. Janku gegenüber 20 Minuten. Laut der Medizinerin ist nicht das Einfrieren der Eizellen an sich für die vollere Brust verantwortlich. Vielmehr könne die hormonelle Stimulation dahinterstecken, die für die Behandlung nötig ist. Die Hormone, die dabei verabreicht werden, sorgen dafür, dass mehrere Eibläschen zur gleichen Zeit heranreifen. Dadurch kann der Östrogenspiegel im Körper erheblich höher ausfallen als in einem natürlichen Zyklus. Das Brustgewebe reagiert empfindlich auf Hormone und kann deshalb anschwellen. Häufig geht die Veränderung mit einem Spannungsgefühl oder einer erhöhten Empfindlichkeit der Brust einher. Auch eine sichtbare Schwellung kann auftreten. Von einer dauerhaften Vergrößerung könne jedoch keine Rede sein, erklärt die Expertin. Sobald der Hormonspiegel wieder absinkt, geht die Schwellung in der Regel von selbst zurück.

Auch abseits dieser Gerüchte zeigt sich Caro im Netz offen und mit einer Portion Humor, wenn es um ihren Körper geht. Zu einem Instagram-Foto, auf dem ein kleiner Oberweitenblitzer zu sehen war, schrieb sie augenzwinkernd: "Schätzen wir nicht alle ein gewisses Maß an Transparenz?" Für diese Bildunterschrift bekam der Social-Media-Star in den Kommentaren jede Menge positive Reaktionen. Die Unternehmerin Camila Coutinho zeigte sich begeistert und kommentierte: "Das ist die beste Bildunterschrift jemals." Mittlerweile folgen Caro rund 4,5 Millionen Menschen auf Social Media. Ihre große Reichweite setzt das Model nicht ausschließlich für Themen wie Mode und Lifestyle ein. Bereits seit 2018 unterstützt sie als Kampagnenbotschafterin den Verein "Jugend gegen AIDS".

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Getty Images Caroline Daur bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Culver City

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Getty Images Caro Daur besucht die Miu-Miu-Schau für Frühjahr/Sommer 2027 bei der Paris Fashion Week

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