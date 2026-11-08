Justin Timberlake und seine Söhne erobern den Laufsteg

Justin Timberlake (45) hat sich bei einem besonderen Anlass mit seinen Kindern gezeigt. Am Samstag lief der Sänger laut E! News bei der "Be Beautiful Be Yourself Fashion Show" der Global Down Syndrome Foundation in Denver, Colorado, über den Laufsteg. Der Musiker stand dabei keineswegs alleine im Rampenlicht: Seine Söhne Silas und Phineas begleiteten ihn zu der Benefiz-Modenschau. Für den Künstler und seine elf sowie sechs Jahre alten Kinder war dieser gemeinsame Gang über den Catwalk ein seltener öffentlicher Auftritt. In eleganten Anzügen zeigte das Trio vollen Einsatz und unterstützte mit seiner Präsenz die wichtige Arbeit der Stiftung. Doch auch ein weiteres Familienmitglied stand an diesem Abend im Rampenlicht. Zaya, die sieben Jahre alte Nichte von Justins Ehefrau Jessica Biel (44), lief ebenfalls mit. Das Mädchen hat das Down-Syndrom. Auf dem Laufsteg hielt sie die Hände ihres Onkels Justin und ihres Cousins Silas und präsentierte sich gemeinsam mit den beiden dem Publikum.

In Sachen Styling bewiesen die Timberlakes ein Händchen für Eleganz. Während Justin und Phineas in perfekt aufeinander abgestimmten, komplett schwarzen Outfits glänzten, setzte Silas auf einen coolen Stilbruch: Er kombinierte eine schwarze Hose und ein weißes Hemd mit einer Krawatte und einer lässigen Bomberjacke. Eine farblich passende Sonnenbrille rundete seinen Auftritt ab. Zaya entschied sich für ein schwarz-weiß gepunktetes Kleid, zu dem sie Stiefel mit Fransen trug. Die Kleine ist die Tochter von Jessicas Bruder Justin Biel und dessen Frau Rose. Für die Stiftung ist sie kein unbekanntes Gesicht: Bereits 2024 wurde sie als Botschafterin der Global Down Syndrome Foundation ausgezeichnet. Jessica selbst ist auf den Bildern der diesjährigen Veranstaltung nicht zu sehen. Bei der jährlich stattfindenden Benefiz-Modenschau war die Schauspielerin aber auch schon dabei: 2024 lief sie gemeinsam mit Zaya und ihren beiden Söhnen über den Catwalk.

Für gewöhnlich legen Justin und Jessica großen Wert darauf, ihre Söhne vor dem Rampenlicht zu schützen. In der jüngeren Vergangenheit machte das Paar jedoch Ausnahmen und teilte gelegentlich private Momentaufnahmen aus dem Alltag mit seinen Kindern. So hatte Silas vor Kurzem einen kleinen Auftritt gegen Ende des Apple-TV-Films "Matchbox", in dem seine Mutter mitspielt. Text hatte er dabei allerdings keinen. Für größere Rollen müsse sich ihr Sohn wie jeder andere Nachwuchsschauspieler anstrengen, stellte Jessica im Podcast "Josh Smith's Great Chat Show" klar. "Es gibt Kinder, die wirklich hart arbeiten, Schauspielunterricht nehmen, Theaterkurse besuchen und all die Arbeit leisten. Du kannst dieser Person nicht einfach eine Rolle wegnehmen, nur weil du mein Sohn bist. Das ist nicht cool", erklärte sie. Eine Sonderbehandlung wegen der prominenten Eltern kommt für die Schauspielerin ebenfalls nicht infrage: "Wir fangen nicht damit an: 'Oh, dir werden einfach viele Möglichkeiten in die Hand gedrückt, weil du zu dieser Familie gehörst.'"

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Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit seinen Söhnen Silas und Phineas, Juni 2025

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IMAGO / Cover-Images Justin Timberlake, Sänger

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