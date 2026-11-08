Kim Kardashian isst einmal pro Woche eine Ofenkartoffel

Kim Kardashian (46) hat Ofenkartoffeln für sich entdeckt. Vor einem Jahr wusste die Unternehmerin noch nicht einmal, was sich hinter dem britischen Klassiker "Jacket Potato" verbirgt. Inzwischen gehört die Ofenkartoffel fest zu ihrem Speiseplan. Das verriet Kim jetzt im Gespräch mit Capital FM, wo sie die zweite Staffel ihrer Disney+-Anwaltsserie "All's Fair" vorstellte. "Ich esse mindestens einmal pro Woche eine Jacket Potato", erzählte sie dem Radiosender. Angefangen hatte alles mit einem Clip, der im November 2025 im Netz die Runde machte. Damals traf Kim bei Capital FM auf die TikTok-Bekanntheit Grime Gran, die eigentlich Margie Keefe heißt. Die Seniorin wollte von ihr wissen, ob sie ein großer Fan von Jacket Potatoes sei. Kim schaute sichtlich verwirrt und fragte zurück: "Von wem?" Auch als die Frage wiederholt wurde, half das nicht weiter. "Ich weiß nicht, was das ist", gab die Vierfachmutter offen zu.

Ihre Serienkollegin Sarah Paulson (51), die neben ihr saß, musste ebenfalls passen und kannte den Ausdruck nicht. Erst als Grime Gran erklärte, dass es sich um eine in der Schale gegarte Kartoffel handelt, fiel bei den beiden der Groschen. "Oh, das liebe ich, ja", sagte Kim sichtlich erleichtert. Aus dem kuriosen Moment ist längst ein Running Gag geworden, der es sogar in die neue Staffel von "All's Fair" geschafft hat. In einer Szene bringt Kim ihrer Kollegin Sarah etwas zu essen vorbei. Dabei fragt sie, ob Sarah eine Jacket Potato haben möchte. Wie Kim erklärte, war das nicht im Drehbuch vorgesehen. Die beiden Schauspielerinnen hätten den Moment improvisiert und ganz bewusst als Anspielung auf das Interview mit Capital FM eingebaut.

Auf die Nachfrage, womit sie ihre Kartoffel am liebsten füllt, antwortete Kim übrigens: "Saure Sahne und Butter ... und Speckstückchen." Aus dem Gericht, das ihr früher unter diesem Namen völlig fremd war, ist damit ein fester Bestandteil ihrer Woche geworden. Und das ausgerechnet bei einer Frau, die sonst eher mit Luxus und Glamour als mit britischer Hausmannskost in Verbindung gebracht wird. Für ihre neue Liebe zur Ofenkartoffel hat Kim außerdem eine augenzwinkernde Erklärung parat, die mit ihren Wurzeln zu tun hat. "Nun, ich bin zu 44 Prozent Britin. Ich habe einen DNA-Test gemacht!", verriet sie dem Sender lachend. Die Jacket Potato liegt ihr also offenbar im Blut – zumindest, wenn es nach der Reality-TV-Ikone selbst geht. In "All's Fair" spielt Kim an der Seite von Sarah eine Anwältin in einer Kanzlei, die ausschließlich von Frauen geführt wird.

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Getty Images Kim Kardashian bei der 6. Academy Museum Gala in Los Angeles

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Getty Images Sarah Paulson, Glenn Close, Kim Kardashian, Niecy Nash-Betts und Naomi Watts bei der "All's Fair"-Premiere in New York

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