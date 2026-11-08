Bobby Norris plant Doku-Reihe über Schönheits-OPs und Sucht

Bobby Norris möchte offenbar die problematischen Seiten der Schönheitsindustrie beleuchten. Wie The Sun exklusiv berichtet, arbeitet der Realitystar an einer eigenen Dokureihe über kosmetische Eingriffe, eine mögliche OP-Sucht und Missstände in der Beautybranche. Erste Gespräche mit mehreren TV-Verantwortlichen sollen bereits stattgefunden haben und vielversprechend verlaufen. Ob das Projekt umgesetzt wird und welcher Sender es zeigen könnte, steht allerdings noch nicht fest. Als Ausgangspunkt sollen Bobbys persönliche Erfahrungen dienen. Nach zahlreichen Eingriffen und jahrelangem übermäßigem Fillergebrauch möchte der frühere The Only Way Is Essex-Darsteller hinterfragen, weshalb Menschen mit möglicher Körperdysmorphie oder einer Abhängigkeit von Schönheitsbehandlungen häufig weitere Eingriffe statt psychologischer Hilfe angeboten bekommen.

Die geplante Reihe soll unter anderem untersuchen, weshalb offenbar unnötige Operationen nicht grundsätzlich von Ärzten abgelehnt werden und zahlende Kunden immer weitere Behandlungen erhalten können. "Bobby hat beim Thema Schönheitsoperationen alles selbst erlebt. Er gibt als Erster zu, dass man sehr leicht in einen endlosen Kreislauf geraten kann, in dem man sein Aussehen verändert, und möchte untersuchen, warum Menschen wie ihm, die möglicherweise an Körperdysmorphie oder einer Sucht nach Schönheitsoperationen leiden, nicht Unterstützung oder eine Therapie statt einer schnellen Lösung angeboten wird", schilderte ein TV-Insider gegenüber The Sun. Zum Stand der Planungen erklärte die Quelle: "Er hat sich mit einigen TV-Verantwortlichen wegen einer möglichen Show getroffen, und es sieht sehr positiv aus. Bobby ist das perfekte Beispiel dafür, wie Schönheitsoperationen außer Kontrolle geraten können." Schon vor seinem Facelift hatte Bobby in "Olivia's Price of Perfection" mit Olivia Attwood (35) über das Thema gesprochen. Sein Sprecher wollte die aktuellen Pläne auf Anfrage von The Sun nicht kommentieren.

Anfang 2026 unterzog sich Bobby in der Türkei einem Facelift. Davor hatte er nach eigenen Angaben ein Jahrzehnt lang übermäßig viele Filler verwendet. In der britischen Morgensendung "This Morning" zeigte er später das noch nicht vollständig verheilte Ergebnis, einschließlich sichtbarer Schwellungen und Narben. Hinzu kamen weitere Eingriffe: Bobby ließ seine Ober- und Unterlider operieren, Fett an Kinn und Hals absaugen sowie seine Nase korrigieren. Seinen Umgang mit den Behandlungen betrachtet er inzwischen kritisch. "Ich war süchtig nach Fillern, und ich glaube, ich könnte Körperdysmorphie haben", räumte er gegenüber The Sun ein. Mit der möglichen Dokureihe möchte er deshalb über die sichtbaren Veränderungen hinausgehen und der Frage nach fehlenden Schutzmechanismen, ausreichender Beratung und therapeutischer Unterstützung nachgehen.

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Imago Bobby Norris, Social-Media-Bekanntheit

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Getty Images Bobby Norris, "The Only Way Is Essex"-Darsteller

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