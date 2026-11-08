Oben ohne vor Tourstart: Robbie Williams zeigt seine Muskeln

Pünktlich zum Auftakt seiner Australien-Tournee präsentiert sich Robbie Williams (52) in bestechender Verfassung. Nur kurze Zeit vor seiner Show im Adelaide Oval nutzte der Popstar die sozialen Medien, um seiner Community mit einem Oben-ohne-Foto auf Instagram einzuheizen. Lediglich mit einer Jeans und einer Kopfbedeckung bekleidet, blickt der Musiker auf der Aufnahme in die Kamera. Sichtlich stolz demonstriert er seine trainierte Physis und lässt seine Muskeln spielen. Mit der Show in der südaustralischen Stadt startet am heutigen 7. November der australische Abschnitt seiner "Britpop World Tour". In der Bildunterschrift machte Robbie deutlich, wie sehr er sich auf die Rückkehr nach Down Under und den Abend mit seinen Fans freut: "Voller Energie, wieder in Australien zu sein... Bis heute Abend, Adelaide x." Damit gab der Entertainer seinen Followern schon vor dem ersten Ton einen Vorgeschmack darauf, mit wie viel Elan er die kommenden Wochen auf der Bühne angehen will.

Bei seinen Fans kommt der Post bestens an. In der Kommentarspalte überschlagen sich zahlreiche Nutzer mit Komplimenten für Robbies körperliche Verfassung. "Du siehst großartig aus und bist gut in Form, Mr. Williams... weiter so!", lobt etwa ein User auf Instagram. Doch nicht nur der durchtrainierte Look sorgt für Begeisterung, auch die Vorfreude auf die anstehenden Auftritte ist riesig. "Wir sind bereit für dich, Liebling", schreibt ein Fan. Ein anderer meint: "Wir warten auf dich, Robbie." Nach dem Auftakt in Adelaide dürfen sich die australischen Fans auf eine ganze Reihe weiterer Live-Termine freuen. Bereits am 11. November macht der Sänger für eine Show in Melbourne Station, bevor er am 14. November die Bühne in Sydney stürmt. Im Anschluss zieht die Popikone weiter nach Newcastle, wo am 17. November das nächste Konzert ansteht, ehe am 20. November in Brisbane das große Finale der Australienetappe gefeiert wird. Im Anschluss an den Australienabschnitt reist der Musiker weiter nach Neuseeland, wo ebenfalls Shows geplant sind.

Einige Unterstützer zeigten sich in den Kommentaren zutiefst bewegt von Robbies starkem Auftreten. Vor allem in dem Bewusstsein, wie schwer der Musiker es in der Vergangenheit hatte und welche persönlichen Krisen er durchstehen musste, freute sich ein Fan umso mehr über seine aktuelle Vitalität. "Wenn ich daran denke, wie sehr du über die Jahre gekämpft hast, macht es mich so glücklich, dich so zu sehen!", kommentierte er auf Instagram. Vor einigen Monaten hatte der ehemalige Take That-Star öffentlich gemacht, dass bei ihm nach einer früheren ADHS-Diagnose auch Autismus festgestellt worden sei. "Ich habe ADHS und gerade herausgefunden, dass ich auch ein bisschen Autismus habe, was ich tatsächlich verdammt noch mal liebe, weil es so vieles erklärt", erklärte er damals gegenüber dem Mirror. Auch über die Auswirkungen auf sein Familienleben sprach der vierfache Vater ganz offen. Wegen seines ADHS könne er sich auf eine Sache extrem konzentrieren, bei allem anderen habe er jedoch Schwierigkeiten, schilderte Robbie. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Fragt meine Kinder."

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Instagram / robbiewilliams Robbie Williams zeigt seine Muskeln, November 2026

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Instagram / robbiewilliams Robbie Williams lächelt im Mai 2026 mit abgebrochenem Zahn

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