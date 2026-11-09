Herzogin Meghan soll einen Rückzug ins Ausland erwägen

Will sich Herzogin Meghan (45) vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen? Angesichts des zunehmenden Medienrummels um ihren entfremdeten Vater Thomas Markle Sr. (82) soll die Ehefrau von Prinz Harry (42) darüber nachdenken, für einige Zeit ins Ausland zu gehen. Wie ein anonymer Insider gegenüber OK! behauptet, könnte ein Rückzug fernab der Kameras für die Sussexes zunehmend infrage kommen. Vor allem der Schutz ihrer beiden Kinder soll bei den Überlegungen eine Rolle spielen. Offiziell bestätigt sind entsprechende Pläne allerdings nicht. Bereits am morgigen 10. November wird Meghan weiterhin an Harrys Seite im Europäischen Parlament in Brüssel erwartet, wo das Lost Screen Memorial eröffnet werden soll. Hintergrund der Spekulationen sind schwere, bislang unbewiesene Vorwürfe gegen ihren Vater. Thomas wurde vergangene Woche in Florida festgenommen und wegen des Besitzes von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs angeklagt. Er bestreitet die Anschuldigungen entschieden. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Ein möglicher Rückzug könnte für Meghan allerdings auch nach hinten losgehen. "Wenn die genaue Prüfung der Anschuldigungen gegen ihren Vater überwältigend wird, könnte es wie eine attraktive Option erscheinen, einige Zeit irgendwo im Ausland und fernab der Kameras zu verbringen, und viele Leute sagen, dass sie sich bereits darauf vorbereitet, aus Großbritannien zu fliehen", behauptete der Insider. Obwohl die Herzogin dafür bekannt sei, öffentlich für sich einzustehen, könnte bei einer derart sensiblen Familienangelegenheit ihr Wunsch nach Privatsphäre überwiegen. Allerdings sieht der Informant auch eine mögliche Kehrseite dieser Entscheidung: "Das Problem beim Untertauchen ist, dass Schweigen genauso viele Schlagzeilen erzeugen kann wie eine Äußerung." Eine Reise ins Ausland könnte für Meghan ohnehin bald anstehen – allerdings aus beruflichen Gründen. Sie soll bei "Junior MasterChef Australia" mitwirken, das 2027 ausgestrahlt wird.

Das Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Vater ist bereits seit Jahren zerrüttet. Schon bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 fehlte Thomas, damals nach eigenen Angaben wegen Herzproblemen. Auch Berichte über eine Kontaktaufnahme während seiner schweren Erkrankung im Dezember 2025 änderten offenbar nichts an der Entfremdung. In einer von OK! veröffentlichten Stellungnahme erklärte Meghan nun, bereits 2018 durch ein Schreiben von beunruhigenden Vorwürfen gegen ihren Vater erfahren zu haben. Damals sei ihr zugesichert worden, dass diese untersucht würden. Ihre Entscheidung, Thomas von ihren Kindern fernzuhalten, begründete sie mit deren Schutz: "Ich hoffe, dass nun verstanden werden kann, dass trotz der verzerrten Darstellung bestimmter Medien im Laufe der Jahre jede Distanz zu meinem Vater und meine Entscheidung, ihm keinen Kontakt zu unseren Kindern zu erlauben, nur einen Grund hatten: sie zu schützen." Thomas bestreitet die Anschuldigungen weiterhin entschieden.

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne

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MEGA, Getty Images Thomas Markle Sr. und Herzogin Meghan

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