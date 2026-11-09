Sachs-Enkelin erhebt schwere Vorwürfe gegen Russell Brand

Georgina Baillie rechnet mit ihrem Expartner Russell Brand (51) ab. Wie die Enkelin des 2016 verstorbenen Schauspielers Andrew Sachs jetzt im Interview mit The Mirror erzählt, habe der Schauspieler und Comedian ihr Leben mit dem sogenannten Sachsgate-Skandal im Jahr 2008 aus der Bahn geworfen. Damals hatten Russell und Moderator Jonathan Ross in einer Sendung von BBC Radio 2 anzügliche Nachrichten auf Andrews Anrufbeantworter hinterlassen. Darin plauderten sie öffentlich über Russells Sex mit der damals 21 Jahre alten Georgina. Auch Jahre später habe sie die Demütigung dieses Moments noch verfolgt – sie habe sich deswegen viele Jahre lang mit Alkohol, Drogen und ständig wechselnden Beziehungen abgelenkt. Russell habe sich zwar im Jahr 2018 entschuldigt und ihr einen sechsmonatigen Aufenthalt in einer Entzugsklinik bezahlt, aber Georgina kann ihm dennoch nicht vollkommen verzeihen. Über ihren Ex findet sie deutliche Worte: "Russell Brand ist sexsüchtig. Das ist für mich offensichtlich. Dieser Mann ist ernsthaft krank."

Die Aktion in dem Radiosender damals empfand Georgina in erster Linie als Attacke auf ihren Großvater. "Es war Mobbing gegen meinen Großvater. Selbst wenn ich die größte Hure auf der ganzen Welt wäre, spielt das keine Rolle. Es ist trotzdem Mobbing", betont sie gegenüber The Mirror. Die öffentliche Bloßstellung habe aber auch ihr eigenes Selbstbild dauerhaft beschädigt: "Ich dachte: In euren Augen bin ich ohnehin schon eine Hure, also gebe ich euch die Hure. Dadurch hatte ich das Gefühl, dass es jetzt egal ist, was ich tue." Deswegen griff sie immer mehr zum Alkohol und zu Drogen. Sie sagte, sie habe sich damit "betäuben" wollen. Das Verhältnis zu ihrem Großvater zerbrach: Bis zu seinem Tod 2016 sahen sich die beiden nur noch ein einziges Mal. Für Russell hatte die Aktion ebenfalls Folgen: Er verließ BBC Radio 2. Jonathan wurde für drei Monate suspendiert.

Georgina ist heute als Künstlerin tätig und hostet nebenbei noch einen Podcast, in dem sie sich mit Suchterkrankungen auseinandersetzt. Für Russell läuft es aktuell alles andere als gut: Laut The Mirror wurde der Comedian inzwischen wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe verurteilt. Georgina hat dazu eine klare Meinung: "Er wurde schuldig gesprochen. Er muss Wiedergutmachung leisten. Verantwortung zu übernehmen, wäre der erste Teil der Wiedergutmachung, und der zweite Teil wären alle notwendigen Maßnahmen, um diese Frauen wieder aufzubauen." Außerdem hofft sie, dass das rund 16 Millionen Euro schwere Vermögen des ehemaligen Schauspielers auf die Opfer aufgeteilt wird.

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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Getty Images Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London, Oktober 2026

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