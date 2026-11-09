Sexflaute vor Temptation: Findet Dennis Tara noch attraktiv?

Dennis Lodi (31) und seine Freundin Tara Tabitha (33) müssen ihre Beziehung derzeit einer echten Belastungsprobe unterziehen. Gemeinsam nehmen sie an der aktuellen Staffel von Temptation Island VIP teil. In der fünften Folge kamen die Männer und Chika Ojiudo-Ambrose erstmals beim Lagerfeuer zusammen. Dort sprach Moderatorin Janin Ullmann (44) den Realitystar direkt auf eine Sorge seiner Partnerin an: Tara befürchtet, dass Dennis sie wegen ihrer Gewichtszunahme nicht mehr attraktiv findet. Davon wollte der TV-Star allerdings nichts wissen. "Ja, ich finde Tara wirklich supersexy. Tara ist für mich auf der ganzen Welt die hübscheste Frau", stellte er in der Sendung klar. Gleichzeitig zeigte sich Dennis am Lagerfeuer selbstkritisch. Er räumte ein, dass er selbst etwas ändern und an seinem eigenen Verhalten arbeiten müsse.

Wie sehr Tara unter der Situation leidet, wurde bereits in den vergangenen Folgen deutlich. Die Influencerin brach wiederholt in Tränen aus, weil sie befürchtete, Dennis könnte sie nach ihrer Gewichtszunahme nicht mehr attraktiv finden. Dass es auch im Liebesleben des Paares derzeit nicht rundläuft, räumte nun auch Dennis selbst ein. "Unser Sexleben ist nicht super. Damals, als wir zusammengekommen sind, hatten wir ein- bis zweimal am Tag. Dann kamen Termine und so und dann hat sich das gelegt", erzählte er in der Show. Er fügte hinzu: "Ich hoffe, dass es nur eine Phase ist und dass ich mehr Gas geben kann, weil das kommt schon ein bisschen von mir." Mit diesen Worten machte Dennis deutlich, dass die Flaute für ihn nichts mit Taras Aussehen zu tun habe. Stattdessen sieht er einen Teil der Verantwortung bei sich.

Schon zu Beginn der neuen Staffel hatte Tara offen über die Probleme im Schlafzimmer gesprochen. Dabei ging es ihr nicht nur darum, wie selten sie und Dennis miteinander intim wurden. Auch die Dauer ließ für sie zu wünschen übrig. "Für ihn ist es okay, wenn es nur zwei Minuten dauert. Aber für mich ist es halt nicht so ansprechend", erklärte sie. Sie wünschte sich damals eine Veränderung: "Gerade ist es nicht zufriedenstellend, hoffentlich bessert sich das bald wieder." Dabei hatte ihre Liebesgeschichte schon mit einigen Vorbehalten begonnen. Kennengelernt hatten sich Tara und Dennis bei Kampf der Realitystars. Besonders sein Wortschatz hatte sie zunächst wenig beeindruckt. "Da habe ich immer gesagt: 'Der hat gefühlt nur einen Wortschatz von sechs Wörtern'", erinnerte sie sich. Dennis wiederum hatte ihre damalige Haarfarbe nicht gefallen. Trotzdem waren sich die beiden nähergekommen und hatten ihre Beziehung Anfang 2025 öffentlich gemacht.

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RTL / Jonas Mohr Tara Tabitha und Dennis Lodi bei "Temptation Island VIP"

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RTL / Lena-Luise Grellert Gewinner in der Kategorie Lovestory des Jahres: Tara Tabitha und Dennis Lodi.

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