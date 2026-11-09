Nach dem "Brothers"-Finale bleibt Staffel 2 in der Schwebe

Wie geht es mit der Apple-TV-Serie "Brothers" weiter? Am Mittwoch lief die achte und damit letzte Folge der ersten Staffel. Ob die Story überhaupt fortgesetzt wird, bleibt jedoch unklar: Eine zweite Staffel wurde bislang nicht offiziell bestätigt. In der Serie spielen Matthew McConaughey (57) und Woody Harrelson (65) fiktionalisierte Versionen ihrer selbst. Ihre langjährige Freundschaft gerät aus den Fugen, als die Frage aufkommt, ob sie in Wahrheit doch leibliche Brüder sind. Wie die beiden Hauptdarsteller gegenüber TV Insider verrieten, haben sie bisher keine weiteren Episoden entwickelt. Einen langfristigen Plan über mehrere Staffeln habe es von Anfang an nicht gegeben. "Es gibt keinen großen Plan", schilderte der Schauspieler. Mitschöpfer Lee Eisenberg zeigt sich einer Fortsetzung gegenüber hingegen grundsätzlich offen.

Achtung, Spoiler: Im Staffelfinale bestätigt sich, dass Matthews und Woodys Serienfiguren tatsächlich Brüder sind. Am Ende machen sich die beiden auf den Weg, um ihren biologischen Vater zu finden, der im Gefängnis sitzt. Mit diesem offenen Handlungsstrang soll die Möglichkeit einer zweiten Staffel erhalten bleiben. Lee hätte schon eine Idee davon, wie es weitergehen könnte. "Ich liebe die Vorstellung, dass die beiden gemeinsam unterwegs sind, sich wohl oder übel in die Angelegenheiten des anderen einmischen und schließlich ihren biologischen Vater treffen", schilderte er. Die Einführung des Vaters könnte zudem für viel Humor sorgen und Platz für eine prominente Neubesetzung schaffen. Lee betonte jedoch, dass sich die Überlegungen noch in einem sehr frühen Stadium befinden.

Gemeinsam waren beide bereits in der ersten Staffel der Krimiserie "True Detective" zu sehen. Die Grundidee von "Brothers" ist dabei nicht völlig aus der Luft gegriffen. Die Serie greift die lange Freundschaft der beiden Hollywoodstars auf und ebenso ihre reale Vermutung, möglicherweise Halbbrüder zu sein. Erst vor Kurzem heizte Matthew die Spekulationen um ihre Verwandtschaft erneut an. Zu Woodys 65. Geburtstag teilte er auf Instagram ein älteres Foto, auf dem sich die beiden Schauspieler herzlich umarmen. In der Bildunterschrift spielte er auf ihre mögliche familiäre Verbindung an.

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Getty Images Woody Harrelson und Matthew McConaughey bei den Emmy Awards 2014

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Imago Matthew McConaughey und Woody Harrelson in der Serie "True Detective", (2014)

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