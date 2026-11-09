"So lost": Jennifer Saro macht Christian Wolf klare Ansage

Jennifer Saro (30) hat Christian Wolf (31) eine deutliche Ansage gemacht. Der Fitnessinfluencer hatte zuvor ein fragwürdiges Video veröffentlicht. Kurz darauf wurde er im Netz als behindertenfeindlich kritisiert. Er rechtfertigte sich und fragte seine Community nach deren Meinung. Auf Instagram meldete sich Jennifer nun deutlich zu Wort: "Du wolltest Meinungen hören? Ich glaube, als Mama von einem Kind mit Behinderung darf ich hier meine Meinung sagen." Aufgrund der hohen Reichweite des Influencers fordert die Reality-TV-Bekanntheit mehr Verantwortungsbewusstsein. Behinderungen in einem negativen Zusammenhang zu verwenden, sei aus ihrer Sicht für niemanden angebracht.

Christian räumte in seinem Clip ein, sein Humor treffe womöglich nicht den Nerv der Zeit. Jennifer kritisiert diese Aussage scharf: "Du sagst, vielleicht passt der Humor heute nicht mehr. Fakt ist, der hat noch nie gepasst. Früher hat es nur keinen gestört und keiner hat sich getraut, etwas zu sagen." Aber nicht nur der Unternehmer bekam sein Fett weg. "Der ist so lost und es ist eine Frechheit, als Marke da keinen Schlussstrich zu ziehen, sondern zu sagen: 'Geil, die Promo nehmen wir doch gerne mit.' Für mich ab sofort auch alle lost, die Werbung für diese Brand machen", schoss Jennifer hinterher.

Die frühere Die Bachelorette-Protagonistin gesteht aber auch, selbst nicht immer derart reflektiert mit dem Thema umgegangen zu sein. Mit 18 Jahren habe sie das betreffende Wort ebenfalls benutzt. Sie habe kaum darüber nachgedacht und es sogar lustig gefunden. Inzwischen sei sie aber älter und trage mehr Verantwortung. Genau diese Entwicklung erwarte sie von Christian. Abschließend räumte die Mutter eines Sohns ein: "Ich weiß, dass es eine absichtliche Promo ist, damit er im Gespräch bleibt, und es tut mir leid, darauf einzugehen, aber ich kann es trotzdem nicht unkommentiert lassen." Jennifers Sohn lebt mit dem Angelman-Syndrom. Erst vor wenigen Tagen erlitt er erneut einen epileptischen Anfall.

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn, genannt Keksi

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Imago Christian Wolf, April 2026

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