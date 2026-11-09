Harry und Meghan könnten Weihnachten mit Royal-Family feiern

Kehren Prinz Harry (42) und seine Frau Herzogin Meghan (45) in diesem Jahr etwa doch an den royalen Weihnachtstisch zurück? Erstmals seit acht Jahren könnte das Paar die Feiertage wieder gemeinsam mit der Royal Family auf dem Landsitz Sandringham verbringen. Offiziell haben die Sussexes bislang nicht verraten, wo sie das Fest der Liebe feiern wollen. Der ehemalige Royalbutler Grant Harrold ist sich jedoch ziemlich sicher, dass Harrys Familie den beiden eine Einladung schicken wird. Die Voraussetzung: Sie dürfen bis dahin nicht für neuen Ärger sorgen. "Ich denke, es ist fast sicher, dass [Harry und Meghan] eingeladen werden, solange sie sich benehmen und nichts tun, was sie nicht tun sollten. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sie eine Einladung bekommen", erklärte Grant gegenüber Daily Express. Ob König Charles (77) seinen jüngeren Sohn, dessen Frau und eventuell auch die beiden Enkelkinder tatsächlich in Sandringham empfängt, ist allerdings noch offen.

Schwierig könnte sich ein gemeinsames Fest vor allem wegen des nach wie vor angespannten Verhältnisses zwischen Harry und seinem älteren Bruder Prinz William (44) gestalten. Grant hält es durchaus für denkbar, dass William und Prinzessin Kate (44) der Feier fernbleiben, sollten die Sussexes teilnehmen. "Ob die Waleses ebenfalls dort wären, ist eine ganz andere Frage. Wir müssen abwarten und sehen, wie sich die Dinge bis dahin entwickeln", stellte der Experte im Gespräch mit dem Daily Express klar. Kommt es tatsächlich zur Rückkehr, rechnet er damit, dass Harry und Meghan nicht vor den Blicken der Öffentlichkeit abgeschirmt werden, sondern stattdessen wohl sichtbar am üblichen Weihnachtsprogramm teilnehmen werden, wie etwa am Gottesdienst und am traditionellen Spaziergang.

Doch Harry und Meghan sollen sich selbst noch uneinig darüber sein, wo sie Weihnachten feiern wollen. Bereits vor fünf Wochen hatte das Magazin Closer von unterschiedlichen Wünschen berichtet. Demnach wollte Meghan mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) zu ihrer Mutter Doria Ragland nach Kalifornien reisen. Geplant war laut dem Bericht ein Aufenthalt von Thanksgiving bis Weihnachten. Harry hingegen will die Feiertage wohl mit seiner Familie in Großbritannien verbringen und soll versucht haben, die Reisepläne seiner Frau zu verhindern.

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan beim NBA All Star 2026 in Los Angeles

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett auf Schloss Windsor

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