Polizei soll sich bei Meghans Halbbruder entschuldigt haben

Philippinische Ermittler sollen sich persönlich bei dem Halbbruder von Herzogin Meghan (45) entschuldigt haben. Während der Ermittlungen gegen seinen Vater Thomas Markle Sr. (82) war Thomas Markle Jr. (60) selbst ins Visier geraten. Wie The Sun berichtet, sollen ihn hochrangige Vertreter angerufen und ein Missverständnis eingeräumt haben. Eine offizielle Bestätigung der philippinischen Polizei gibt es bislang nicht. Zuvor hatten Berichte für Aufsehen gesorgt, wonach minderjährige Mädchen in seinem Haus zu Besuch gewesen sein sollen. Dort wohnt er gemeinsam mit seiner Verlobten Rose Ann Gabuya in Cordova auf den Philippinen. Auch Ringlichter, die in dem Haus gesichtet worden sein sollen, warfen Fragen auf. Die Beamten befragten Rose Ann und weitere Personen aus dem Umfeld des Paares. Danach soll die Angelegenheit geklärt worden sein.

Der philippinische Innenminister Jonvic Remulla hatte Thomas Jr. öffentlich als Person von Interesse benannt. Meghans Halbbruder galt aber nicht als Verdächtiger. Gegenüber den Behörden erklärte Rose Ann, bei den Mädchen handle es sich um jüngere Verwandte. Diese würden das Paar zusammen mit anderen Familienmitgliedern besuchen. Die Ringlichter seien für Inhalte in den sozialen Medien genutzt worden. Bei den fraglichen Aufnahmen habe es sich unter anderem um Tanzvideos gehandelt, die Familienmitglieder für TikTok gedreht hätten. Um ihre Aussagen zu belegen, zeigte die Verlobte der Polizei gleich mehrere dieser Clips. "Die Angelegenheit ist geklärt worden, die Beamten haben sich sehr entschuldigt", verriet ein Insider.

Schon Wochen zuvor hatte ein anderer Vorwurf für Zoff in der Familie gesorgt: Samantha Markle (61) hatte ihrem Bruder Thomas Jr. ein mögliches Rachemotiv unterstellt. In Aussagen, die Journalist Dan Wootton auf X veröffentlicht hatte, brachte sie die Ermittlungen gegen Thomas Sr. mit angeblich gestrichener finanzieller Unterstützung in Verbindung. "Ich sehe Dad jeden Tag. Ich glaube, mein Bruder will Rache, weil der Geldhahn zugedreht wurde", hatte Samantha erklärt. Belege für einen solchen Racheplan hatte sie nicht vorgelegt. Thomas Jr. hatte zuvor angegeben, im Haus seines Vaters vier große Kisten mit mutmaßlich verdächtigen Aufnahmen gefunden zu haben.

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MediaPunch Thomas Markle Jr. vor einem Promi-Boxkampf gegen Henry 'Nacho' Laun in Philadelphia, 2019

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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