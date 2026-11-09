Nach Liebes-Aus war Eric Danes "Charmed"-Deal passé

Die Trennung von Schauspielerin Alyssa Milano (53) hatte für Eric Dane (†53) am Set von Charmed offenbar überraschende Folgen. In seinen Memoiren "My Book of Days: A Memoir in Moments", die nach seinem Tod erschienen sind, spricht der Schauspieler offen über diese Zeit. Laut Eric hatte Alyssa ihn 2003 dazu gebracht, an ihrer Seite in der Hexenserie mitzuwirken. Er stimmte zu, stellte aber eine klare Bedingung: Mit Magie sollte seine Figur nichts zu tun haben. Nach dem Liebes-Aus änderte sich das jedoch schlagartig. Nach der Trennung seien die Autoren dann "durchgedreht", schreibt Eric in seinem Buch. Trotz der zuvor eigentlich getroffenen Absprache hätten sie seine restlichen Szenen mit übernatürlichen Elementen vollgepackt. Für seine letzten ein bis zwei Folgen kam seine Figur Jason Dean auf einmal selbst mit übernatürlichen Ereignissen in Berührung.

Eric war ab der fünften Staffel der Hexenserie als Jason Dean zu sehen. Er spielte den Eigentümer der Zeitung Bay Mirror und damit den Chef von Phoebe Halliwell. In die Rolle der Hexe war Alyssa geschlüpft, während Holly Marie Combs (52) und Rose McGowan (53) ihre Serienschwestern verkörperten. In seinem letzten Auftritt in der Folge "Used Karma" findet Jason heraus, dass Phoebe eine Hexe ist. Während sie von der Spionin Mata Hari besessen ist, verschleppen ihn sogenannte Schwarmdämonen, woraufhin er bewusstlos wird. "Das ist zu viel für Jason, also fällt er in Ohnmacht. Leicht für mich zu spielen, weil ich beinahe ohnmächtig werde, als ich das Drehbuch lese", witzelt Eric.

Nach seinem Tod hatte Alyssa mit bewegenden Worten Abschied von ihrem Ex-Freund genommen. Eric war am 19. Februar nach seiner ALS-Erkrankung gestorben. Auf Instagram erinnerte sich die Schauspielerin vor allem an seinen besonderen Humor. "Ich kann nicht aufhören, diesen Funken in Erics Augen zu sehen, kurz bevor er etwas sagte, das dich entweder dein Getränk ausspucken ließ oder deine gesamte Perspektive überdenken ließ", schrieb sie damals. Aus ihrer kurzen Romanze sei später eine jahrzehntelange Freundschaft geworden.

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Getty Images Eric Dane bei der Premiere von HBOs "Euphoria" im Cinerama Dome in Hollywood, 4. Juni 2019

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Getty Images Alyssa Milano und Eric Dane bei der Premiere von "Dickie Roberts: Former Child Star" in Los Angeles, 3. September 2003

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