Thomas Markles Festnahme: Vertrauter holt seine Sachen ab

Auffällige Beobachtungen vor der Residenz von Thomas Markle Senior (82): Nur einen Tag nach seiner Festnahme durch das FBI wurden am Samstag diverse Gegenstände aus seiner Wohnung getragen. Er lebt in der Seniorenanlage Maravida Senior Living in Lakeland (US-Bundesstaat Florida), wo die Abtransporte stattfanden. Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen unter anderem Mark Phillips, den Freund von Thomas' Tochter Samantha Markle (61). Er bringt Krücken, einen Rollator und einen Fernsehkarton zu einem Auto. Auch andere Helfer sind auf den Aufnahmen zu sehen. Sie tragen Müllsäcke nach draußen, in denen sich nach Angaben des Portals vermutlich Habseligkeiten des Vaters befinden. Für Aufsehen sorgt der Abtransport vor allem deshalb, weil schon am Tag zuvor Sicherheitspersonal vor dem Wohnsitz postiert gewesen war und das Gebäude bewacht hatte.

Der Grund für den behördlichen Zugriff ist ein schwerwiegender Verdacht: Thomas wird der Besitz von kinderpornografischem Material vorgeworfen. Die Bundesbehörden haben diesbezüglich bereits in einem Punkt Anklage erhoben. Der Rentner weist die Anschuldigungen jedoch vehement zurück. Mittlerweile durfte er den Gewahrsam gegen eine Kautionszahlung wieder verlassen, steht jedoch unter strengem Hausarrest. Wie TMZ berichtet, gingen der Festnahme Ermittlungen in gleich mehreren Ländern voraus. So sollen Behörden auf den Philippinen mutmaßliche Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs untersucht haben, die auf seinem dortigen Grundstück entdeckt worden sein sollen. Außerdem durchsuchte die Polizei in Mexiko einen Lagerraum, den Thomas angemietet hatte. Weitere Details zu den Ermittlungen sind bislang nicht bekannt. Für Thomas gilt bis zu einer möglichen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Seitdem die Anschuldigungen öffentlich wurden, hält Samantha unmissverständlich zu ihrem Vater und nimmt ihn öffentlich in Schutz. Dass nun ausgerechnet ihr Lebensgefährte Mark tatkräftig dabei half, die persönlichen Besitztümer und medizinischen Geräte abzutransportieren, verdeutlicht den engen Zusammenhalt der Familie in dieser Krise. Aus welchen Gründen die Wohnung geräumt oder Gegenstände weggeschafft wurden, bleibt vorerst jedoch unklar. Thomas ist nicht nur Samanthas Vater, sondern auch der Vater von Herzogin Meghan (45). Die Beziehungen innerhalb der Familie Markle stehen seit Jahren immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Zur Hochzeit von Meghan und Prinz Harry (42) im Jahr 2018 war Thomas nicht erschienen, nachdem kurz zuvor bekannt geworden war, dass er mit Paparazzi zusammengearbeitet hatte. Seitdem gilt das Verhältnis zwischen Vater und Tochter als zerrüttet.

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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Kevin Manning/MEGA, Diego Cuevas/Getty Images Samantha Markle und Herzogin Meghan

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