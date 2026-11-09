Neymar und Bruna Biancardi zeigen ihr Babyglück bei Formel 1

Neymar Jr. (34) und Bruna Biancardi haben sich am Sonntag gemeinsam beim Großen Preis von São Paulo gezeigt. In ihrer brasilianischen Heimat ließ sich das Paar das Formel-1-Spektakel nicht entgehen. An der Rennstrecke wurden die beiden Hand in Hand fotografiert und wirkten dabei bestens gelaunt. Ihre Kinder hatten sie offenbar nicht dabei, so konnten die werdenden Eltern den Renntag ganz entspannt zu zweit genießen. Bei seinem Outfit setzte der Fußballstar auf einen lässigen Jeans-Look, während seine Liebste komplett in Weiß erschien. Für den eigentlichen Hingucker sorgte Bruna gleich selbst: Ihren deutlich gewachsenen Babybauch setzte sie stolz in Szene. Damit gewährten die beiden einen neuen Blick auf ihr Babyglück. Schon bald bekommt die Familie nämlich Zuwachs, und zwar in Form einer weiteren Tochter.

Dass sie erneut Eltern werden, hatten Neymar und Bruna im Juni öffentlich gemacht. Dafür veröffentlichten die beiden ein Familienvideo, das sie mit den Worten "Wir sind schwanger" betitelten. Mit dabei waren ihre gemeinsamen Töchter Mavie und Mel sowie Neymars Sohn Davi. In dem Clip lüfteten sie zusammen mit den Kindern auch gleich das Geheimnis um das Geschlecht des Babys: Das Paar erwartet erneut ein Mädchen. Für den Sportler wird es damit schon das fünfte Kind. Neben Mavie und Mel ist der Sportler auch Vater von Tochter Helena, die aus einer kurzen Beziehung mit dem Model Amanda Kimberlly stammt. Sein Sohn Davi ging aus Neymars früherer Beziehung mit seiner Jugendfreundin Carolina Dantas hervor. Mit dem neuen Baby wird der Fußballer also bald fünffacher Vater, und die Mädchen sind in der Familie dann klar in der Überzahl.

Die Beziehung von Neymar und Bruna verlief in der Vergangenheit nicht immer ohne Turbulenzen. Seit Anfang 2022 sind die beiden ein Paar, seither gab es jedoch gleich mehrere Trennungen und Liebes-Comebacks. Bereits im Sommer 2022 gingen sie zum ersten Mal getrennte Wege. Anfang 2023 fanden der Fußballer und die Influencerin dann aber wieder zueinander. Im Oktober 2023 kam ihre erste gemeinsame Tochter Mavie zur Welt. Kurz nach der Geburt folgte allerdings das nächste Liebes-Aus. Doch auch davon ließ sich das Paar nicht dauerhaft ausbremsen und versöhnte sich später erneut. Im Juli 2025 konnten sich die beiden schließlich über die Ankunft ihrer zweiten gemeinsamen Tochter Mel freuen. Mit dem Mädchen, das sie nun erwarten, wächst ihre gemeinsame Familie weiter. Beim Ausflug an die Rennstrecke zeigten sich Neymar und Bruna jedenfalls ganz vertraut und Seite an Seite.

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Getty Images Neymar Jr. und Bruna Biancardi besuchen die Red-Bull-Garage vor dem Formel-1-Grand-Prix von Brasilien in São Paulo

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Getty Images Neymar Jr. und Bruna Biancardi in der Red-Bull-Garage vor dem Großen Preis von Brasilien in São Paulo

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