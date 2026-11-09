Philipp Stehler lässt die Tür für weiteren Nachwuchs offen

Ist die Familienplanung bei Philipp Stehler (38) etwa schon abgeschlossen? Der Realitystar verriet seinen Fans jetzt in einer Fragerunde auf Instagram, ob er sich mit seiner Frau Vanessa noch ein drittes Kind vorstellen könnte. Aktuell scheint weiterer Nachwuchs für die beiden allerdings kein Thema zu sein. Wie Philipp erklärte, seien sie überglücklich, zwei gesunde Kinder zu haben. Zudem sei der Familienalltag bereits jetzt ziemlich herausfordernd. Schließlich müssen die Eltern neben der Betreuung ihrer beiden Kleinen auch noch ihren Hof und die Selbstständigkeit unter einen Hut bringen. Eine endgültige Absage an weiteren Nachwuchs ist das jedoch nicht: Philipp möchte nicht ausschließen, dass die Familie irgendwann doch noch um ein weiteres Mitglied wächst.

Auslöser für Philipps Familienupdate war eine Frage aus seiner Community. "Wünscht ihr euch noch ein 3. Kind?", wollte ein neugieriger Fan auf Instagram wissen. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat antwortete darauf ganz offen: "Aktuell sind wir einfach nur happy, zwei gesunde Kinder in unseren Armen halten zu dürfen und damit in unserem Alltag mit Hof, Selbstständigkeit und Co. auch mehr als genug beschäftigt!" Dazu fügte er zwei lachende Emojis hinzu. Konkrete Pläne für weiteren Nachwuchs gibt es bei dem Paar demnach momentan nicht. Dass sich daran irgendwann noch etwas ändern könnte, ließ Philipp allerdings durchblicken. "Aber wer weiß, was die Zukunft noch so bringt!", ergänzte er und versah seine Antwort mit einem kichernden Emoji und einem roten Herzen.

Zu seinem Familienupdate teilte Philipp außerdem einen Schnappschuss von einem gemeinsamen Ausflug. Auf dem Foto posiert der Realitystar gut gelaunt an einer Hafenpromenade und hält seinen Sohn Tommi auf dem Arm. Neben ihm steht seine Frau Vanessa Stehler, die Töchterchen Lilli Anneliese in einer Babytrage bei sich trägt. Im Hintergrund sind zahlreiche Boote und das Wasser zu sehen. Die Aufnahme zeigt die kleine Familie bei einem Ausflug und gewährt einen Einblick in ihr Leben zu viert. Der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat macht mit seinem Familienupdate auch deutlich, dass zwischen Kinderbetreuung, Hof und Selbstständigkeit derzeit kaum Langeweile aufkommt.

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Instagram / vanessastehler Vanessa und Philipp Stehler mit ihrem Sohn

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Getty Images Philipp und Vanessa Stehler im Mai 2022

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