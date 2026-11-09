ABBA-Benny Andersson: Das ist seine Frau Mona

Benny Andersson (79) wurde als Mitglied von ABBA weltberühmt. Die Frau an seiner Seite kennen dagegen nur wenige: Seit 45 Jahren ist der Musiker mit Mona Nörklit verheiratet. Die beiden gaben sich im Jahr 1981 das Jawort und sind seitdem unzertrennlich. Bevor Benny mit Mona zusammenkam, war er mit seiner Bandkollegin Anni-Frid Lyngstad (80) verheiratet. Die Ehe der beiden ABBA-Mitglieder ging 1981 in die Brüche. Noch im selben Jahr trat der Sänger mit Mona vor den Traualtar. Kennengelernt hatte er sie allerdings schon, als er noch mit Anni-Frid verheiratet war. Ein Paar wurden die beiden aber erst einige Zeit später. "Ich war damals mit Frida verheiratet und nicht daran interessiert, unter der Decke zu spielen. Deshalb dauerte es drei, vier Monate, bis Mona und ich ein Paar wurden", erzählte Benny rückblickend. Er und Mona sind aber nicht nur privat ein eingespieltes Team. Seit mehreren Jahren arbeitet das Ehepaar auch beruflich eng zusammen und ist gemeinsam in zwei Unternehmen aktiv.

Trotzdem steht Mona so gut wie nie im Rampenlicht. Während Benny immer wieder bei öffentlichen Terminen zu sehen ist, begleitet seine Frau ihn nur selten zu Veranstaltungen. Laut der schwedischen Zeitschrift Svensk Dam liegt der letzte dokumentierte gemeinsame Auftritt der beiden schon einige Jahre zurück: Er stammt aus dem Jahr 2020. Seitdem hält sich Mona konsequent im Hintergrund, obwohl ihr Mann zu den bekanntesten Musikern Schwedens gehört. Beruflich verbinden das Paar die Benny-Andersson-Stiftung und die Firma Chess Racing Aktiebolag. Die Stiftung fördert ihrem Tätigkeitsbericht zufolge unter anderem Kultur, Bildung und wissenschaftliche Forschung. Auch politische Aktivitäten und soziale Hilfsprojekte werden unterstützt. Benny ist Teil der Leitung und des Vorstands, Mona hat ebenfalls einen Sitz im Vorstand. Zu den Projekten, die Geld von der Stiftung bekommen haben, gehört etwa der Kammarmusikförbundet. Der Verband hatte sich mit einem persönlichen Brief an den ABBA-Star gewandt und daraufhin einmalig 100.000 schwedische Kronen erhalten – umgerechnet etwa 9.000 Euro.

Bei Chess Racing Aktiebolag dreht sich dagegen alles um Pferde: Das Unternehmen widmet sich der Zucht und dem Rennsport, vor allem mit Galopppferden. Benny gehört dort dem Vorstand an, Mona ist stellvertretendes Vorstandsmitglied. Im vergangenen Jahr kam die Firma auf einen Umsatz von 5,6 Millionen schwedischen Kronen, was einer halben Million Euro entspricht. Nach Berücksichtigung des Finanzergebnisses stand jedoch ein Minus von 75.500 Euro in den Büchern. Seit Jahrzehnten ist Mona also schon mit einem Weltstar verheiratet und arbeitet auch beruflich an seiner Seite. In die Öffentlichkeit drängt es sie trotzdem nicht.

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Getty Images Benny Anderson und Mona Norklit bei der Weltpremiere von "Mamma Mia" am 30. Juni 2008 in London

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Getty Images Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson, April 1974

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