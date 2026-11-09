"Gehirnwäsche" von Russell Brand? Lauras Familie ist besorgt

Die Angehörigen von Laura Gallacher (39) sind in großer Sorge. Sie befürchten, dass Russell Brand (51) seine Frau stark beeinflusst und von seiner Unschuld überzeugt haben könnte. Dabei wurde der Schauspieler am Southwark Crown Court wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen. Wie die Daily Mail berichtet, hält Laura trotzdem weiter fest zu ihrem Mann. Sie soll sogar bereit sein, ein mögliches Berufungsverfahren gegen die Urteile zu unterstützen. Ob sie am 9. November zur Verkündung des Strafmaßes persönlich im Gericht erscheint, sei noch unklar. Ein Freund der Familie beschrieb Russells Einfluss gegenüber dem Blatt deutlich: "Russell bekommt, was Russell will. Er hat diesen Charme und dieses selbstbewusste Auftreten, und Laura ist ihm völlig verfallen. Sie macht mit, was er will – es ist, als hätte er sie völlig einer Gehirnwäsche unterzogen." Ihre Angehörigen hoffen dem Bericht zufolge nun, dass die Untersuchungshaft Laura die Möglichkeit gibt, Abstand zu gewinnen und ihre Beziehung neu zu betrachten.

Nach dem Urteil wurde Russell in Untersuchungshaft genommen und sitzt im Gefängnis HMP Wandsworth. Ihm droht eine lange Haftstrafe. Die Taten, für die er verurteilt wurde, richteten sich gegen vier Frauen und fanden zwischen 2004 und 2009 statt. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen und dem Vorwurf eines versuchten unsittlichen Angriffs sprach ihn das Gericht frei. Laut der Daily Mail sind es gerade diese drei Freisprüche, die Laura in ihrem Glauben bestärken, dass auch die anderen Vorwürfe nicht stimmen. Demnach empfand sie die Urteile als ungerecht und reagierte auf Russells Inhaftierung schockiert und sehr aufgewühlt. Während des gesamten Prozesses saß Laura auf der Zuschauertribüne und machte sich bei den Aussagen der sechs Frauen Notizen. Häufig erschien sie Hand in Hand mit ihrem Mann vor Gericht. In der gemeinsamen Onlinesendung "Sunday Service With The Brands" sprach sie über die emotionale Belastung. Vor dem Betreten des Gerichts lege sie ihre "Rüstung" an, erklärte Laura dort.

Laura und Russell sind seit neun Jahren verheiratet und haben laut dem Bericht drei gemeinsame Kinder. Vor dem Prozess verbrachte die Familie viel Zeit in Florida. Solange Russell in Haft ist, wird Laura voraussichtlich in Großbritannien bleiben. Dort möchten ihre Angehörigen ihr und den Kindern unter die Arme greifen. Dazu gehören ihre ältere Schwester Kirsty Gallacher, die früher als Moderatorin für Sky Sports arbeitete, sowie die Eltern Bernard und Lesley Gallacher. Die Familie hofft, dass Laura künftig mehr Zeit in ihrer Nähe in Henley-on-Thames verbringt. Gleichzeitig könnten weitere juristische Verfahren auf Russell zukommen. Die Metropolitan Police untersucht zusätzliche Vorwürfe gegen den Schauspieler, darunter separate Vergewaltigungsvorwürfe zweier Frauen. Daraus könnten weitere Anklagen und ein neuer Prozess entstehen. Laura soll dennoch vorhaben, ihren Mann auch bei möglichen künftigen Verfahren zu unterstützen.

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Getty Images Russell Brand und seine Ehefrau Laura kommen am Southwark Crown Court in London an

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Getty Images Russell Brand und Laura Gallacher verlassen das Southwark Crown Court in London nach einer Anhörung zu Vorwürfen, die er bestreitet

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