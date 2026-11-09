Vor Strafmaßverkündung hält Russell Brands Frau noch zu ihm

Laura Gallacher (39) ist am Montag zur Verkündung des Strafmaßes gegen ihren Ehemann Russell Brand (51) am Southwark Crown Court in London erschienen. Sicherheitskräfte begleiteten sie zum Gerichtsgebäude. An ihrer Seite war auch eine unbekannte Frau, die ihr einen Arm umlegte. Zuvor war offen gewesen, ob Laura nach dem Schuldspruch zu dem Termin kommen würde. Russell soll sie ausdrücklich darum gebeten haben, bei der Verkündung dabei zu sein, weil er nicht wisse, wann er sie wiedersehen könne. Erst in der vergangenen Woche hatten die Geschworenen den Schauspieler und Comedian wegen Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen. Anschließend wurde er direkt in die Haftanstalt HMP Wandsworth gebracht.

Der Schuldspruch soll Laura schwer getroffen haben. "Ihr Herz ist in den vergangenen 48 Stunden in eine Million Teile zerbrochen", berichtete The Sun. Seit der Entscheidung der Jury befinde sie sich in einem "emotionalen Nebel". Weiter hieß es: "Es war ein gewaltiger Schock, und Laura hat das Gefühl, seitdem wie in Trance zu leben." Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Russell 2009 eine damals 21-jährige Anhängerin vergewaltigt hatte. Sie sprachen ihn zudem wegen dreier sexueller Übergriffe auf Frauen schuldig, die zwischen 2004 und 2009 in der Medienbranche mit ihm zusammengearbeitet hatten. In zwei weiteren Anklagepunkten wegen Vergewaltigung und beim Vorwurf eines versuchten unsittlichen Übergriffs sprach ihn die Jury frei. Nach der Urteilsverkündung verließ Laura den Gerichtssaal unter Tränen. Bevor Russell in Gewahrsam genommen wurde, murmelte er seinen Anwälten noch zu: "Mir geht es gut".

Während des knapp vierwöchigen Prozesses war Laura an jedem Verhandlungstag im Gerichtssaal. Häufig erschien sie Hand in Hand mit ihrem Mann und verfolgte die Verhandlung aufmerksam. Sie war auch die einzige Zeugin der Verteidigung, die persönlich vor Gericht aussagte. Dabei beschrieb sie Russell als "fürsorglich, freundlich und einen wundervollen Vater für unsere Kinder". Weiter sagte sie: "Ich fühle mich von ihm wirklich gesehen ... Ich liebe ihn sehr." Auf die Frage, ob Russell ihre Grenzen respektiere, wenn sie keinen Sex wolle, antwortete sie: "Ja, absolut." Kurz vor der Urteilsverkündung wandte sich auch Russell an seine Frau: "Laura, ich liebe dich", sagte er im Gerichtssaal. Laura ist die Schwester der Sportmoderatorin Kirsty Gallacher und die Tochter des früheren Ryder-Cup-Kapitäns Bernard Gallacher.

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Getty Images Russell Brand und Laura Gallacher verlassen das Southwark Crown Court in London nach einer Anhörung zu Vorwürfen, die er bestreitet

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Getty Images Russell Brand kommt mit seiner Frau Laura und seinem Schwiegervater Bernard Gallacher zum Southwark Crown Court in London

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