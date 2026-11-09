Trotz Söhnen: Amira Aly lädt Olli nicht an Weihnachten ein

Für Oliver Pocher (48) steht in diesem Jahr ein Weihnachtsfest mit straffem Reiseplan an. Der Komiker überlegt, Heiligabend mit seinen beiden Söhnen aus der Ehe mit Amira Aly (34) in Köln zu verbringen. Er geht aber davon aus, dass Amira ihr erstes Weihnachten mit ihrem neuen Baby und allen Kindern feiern möchte. Sandy Meyer-Wölden (43) fragte in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Live", ob er bei Amira eingeladen sei. Olli antwortete knapp: "Nein." Daher steht er vor einer Entscheidung: "Und dann bin ich derjenige, der entscheiden muss: Wartet er zum Beispiel, macht er noch Weihnachten da und fliegt dann am 25.?"

Denn Sandy wird mit ihren und Ollis gemeinsamen Kindern nicht in Deutschland feiern. Auf die Frage einer Zuschauerin stellte sie unmissverständlich klar: "Ich bin mit allen Kindern in Miami." Als Oliver wissen wollte, ob das bereits beschlossene Sache sei, antwortete das Model: "Das steht fest, du bist herzlich eingeladen, wie jedes Jahr." Sie schob hinterher: "Wir feiern doch sowieso immer zusammen. Du bist doch Weihnachten immer bei uns, wo willst du denn hin?" Nach den Festtagen soll es für die beiden dann in wärmere Gefilde gehen. "Olli und ich werden in die Sonne fliegen", kündigte Sandy an.

Während sich der Comedian und seine Ex Sandy nach wie vor bestens verstehen, sieht das bei Amira und ihm ganz anders aus. Erst kürzlich wurde die Moderatorin Mutter einer Tochter. Das postete sie auch auf Social Media. Ihr Ex Olli soll ihren Geburtsbeitrag kommentiert haben. In "Ollis Woche" behauptete er jedoch, dass seine freundliche Gratulation entfernt worden sei: "Irgendeiner ist es wohl gewesen. Ich habe ihr wirklich ganz nett und freundlich, ohne Häme oder Hintergedanken, das ja auch kommentiert." Wer oder was hinter seinem verschwundenen Gruß steckt, bleibt aber ungeklärt.

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Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025

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Instagram / oliverpocher Amira Pocher, Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

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