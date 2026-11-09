Russell Brand wollte Millionenanwesen auf Ehefrau übertragen

Russell Brand (51) wollte scheinbar sein Familienanwesen in Oxfordshire an seine Ehefrau Laura Gallacher (39) überschreiben. Das geht aus Grundbuchunterlagen hervor, wie The Blast berichtet. Demzufolge stellte der Comedian Mitte September 2026 einen entsprechenden Antrag, also rund sechs Wochen vor seinem Schuldspruch. Das Haus nahe Henley-on-Thames hat sechs Schlafzimmer und soll heute rund fünf Millionen Pfund (sind 5.994.125 Euro) wert sein. Russell hatte die Immobilie 2016 für 3,3 Millionen Pfund (sind 3.956.122 Euro) erworben. Danach steckte er noch einmal etwa eine Million Pfund in die Renovierung. Solange der Eigentümerwechsel nicht genehmigt ist, ist laut Grundbuch unverändert nur der Schauspieler als Eigentümer eingetragen. Der Antrag ging etwa einen Monat vor Prozessbeginn am Southwark Crown Court ein. Anfang November sprach ihn das Gericht schließlich wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe auf insgesamt vier Frauen schuldig. Ob Russell mit der Übertragung sein Vermögen vor möglichen Entschädigungsforderungen sichern wollte, ist nicht geklärt. Ob das Haus durch einen solchen Schritt überhaupt vor Ansprüchen geschützt wäre, müsste ein Gericht entscheiden.

Nach dem Urteil im Strafprozess könnten die Betroffenen zusätzlich vor einem Zivilgericht Schadenersatz fordern. Infrage kämen etwa Ansprüche wegen körperlicher oder seelischer Verletzungen sowie wegen der finanziellen Verluste, die daraus entstanden sind. Der Anwalt Matthew Claughton wies gegenüber Daily Mail darauf hin, dass im Zivilverfahren ein niedrigeres Beweismaß gilt als im Strafprozess. Dort reicht die überwiegende Wahrscheinlichkeit aus. Zwei Zivilklagen laufen inzwischen gegen Russell. In den USA wirft ihm eine Frau einen sexuellen Übergriff während der Dreharbeiten zu "Arthur" im Jahr 2010 vor. Vor dem Londoner High Court verlangt eine andere Frau 100.000 Pfund (sind 119.882 Euro) wegen eines mutmaßlichen Vorfalls in seinem Haus in Los Angeles im Jahr 2008. Russell lässt diese Vorwürfe als "grundlegend unehrlich" zurückweisen. Sein Privatvermögen wird auf rund 20 Millionen Pfund (sind 23.976.503 Euro) geschätzt. Bei seiner Firma Pablo Diablo's Legitimate Business Firm Limited schrumpfte das Vermögen allerdings innerhalb eines Jahres bis Ende 2025 von 15,3 Millionen auf 3,96 Millionen Pfund. Zudem verkaufte er 2025 den Pub Crown Inn für 975.000 Pfund (sind 1.168.854 Euro). Nachdem seine Werbeeinnahmen auf YouTube weggefallen sind, verdient er weiterhin Geld mit kostenpflichtigen Inhalten auf Rumble.

Russell und Laura sind bereits seit 2017 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Während des Strafprozesses stellte sich Laura öffentlich hinter ihren Ehemann. Verschiedenen Berichten zufolge saß sie an fast jedem Verhandlungstag mit ihm im Gerichtssaal. Ende 2024 zog die Familie in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort mietete sie ein Haus direkt am Wasser in Santa Rosa Beach im Bundesstaat Florida. Davor war das Anwesen in Oxfordshire das Familienzuhause des Paares. Nach dem Kauf ließ Russell das Haus umfassend neu umgestalten. Seither gehören unter anderem ein Swimmingpool, ein privates Kino und aufwendig angelegte Gärten zu der luxuriösen Immobilie.

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Getty Images Russell Brand und seine Ehefrau Laura kommen am Southwark Crown Court in London an

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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