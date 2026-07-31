Matthew McConaughey feuert Bruder-Gerüchte um Woody neu an

Sind Matthew McConaughey (56) und Woody Harrelson (65) etwa Brüder? Diese Frage stellt sich nicht nur in ihrer neuen Serie, sondern auch im echten Leben. Zum 65. Geburtstag des Schauspielers Woody am 23. Juli postete Matthew ein altes Foto der beiden, auf dem sie sich herzlich umarmen. Dazu schrieb er auf Instagram: "Von einer anderen Mutter? Happy birthday Bruder." Ein Kommentar, der die seit Jahren kursierenden Gerüchte, die zwei Hollywood-Stars könnten tatsächlich Halbbrüder sein, ordentlich anfacht.

Der Hintergrund der Spekulationen ist so unglaublich wie fesselnd: Matthews Mutter soll Woody irgendwann verraten haben, dass sie Woodys Vater "kannte" – und damit eine frühere Romanze in West Texas angedeutet haben. Die beiden Schauspieler haben seitdem die Zeitlinie rekonstruiert: Woodys Vater war demnach in der Gegend unterwegs, als Matthews Eltern gerade in ihrer zweiten Scheidung steckten. Einen DNA-Test haben die beiden bislang allerdings nicht gemacht. Laut Variety würde Woody gern Gewissheit haben, während Matthew zögert – er fürchtet, dadurch sein bisheriges Bild von der eigenen Familiengeschichte zu erschüttern. Genau diese reale Geschichte haben die beiden als Inspiration für ihre neue Apple TV+-Serie "Brothers" genommen, in der sie fiktionalisierte Versionen ihrer selbst spielen und ebenfalls herausfinden, dass sie womöglich Brüder sein könnten. Die achtteilige Comedy startet am 23. September.

Kennengelernt haben sich Matthew und Woody 1997 bei einem Kostümtest für den Film "EDtv" in San Francisco. Seitdem verbindet sie eine tiefe Freundschaft, die weit über das Berufliche hinausgeht: Die Familien der beiden Texaner verbringen sogar gemeinsam Urlaub, wie etwa im Juli 2022 in Kroatien. Wie vertraut ihr Verhältnis wirklich ist, brachte Matthew 2023 im Podcast "Let's Talk Off Camera" von Kelly Ripa (55) auf den Punkt: "Meine Kinder nennen ihn Onkel Woody. Seine Kinder nennen mich Onkel Matthew. Und wenn man Fotos von uns sieht, denkt meine Familie, dass viele Fotos von ihm ich bin. Seine Familie denkt, dass viele Fotos von mir er ist." Matthew ist seit 2012 mit Camila Alves (44) verheiratet und hat mit ihr drei Kinder. Woody ist seit 2008 mit Laura Louie zusammen und hat ebenfalls drei Kinder.

Anzeige Anzeige

Instagram / officiallymcconaughey Woody Harrelson und Matthew McConaughey

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Woody Harrelson bei der Premiere von "Last Breath" in New York