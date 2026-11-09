"Harry Potter"-Zwillinge verraten ihre Meinung zur Serie

Oliver Phelps (40) und James Phelps (40) freuen sich auf die neue Harry Potter-Serie von HBO. Die Zwillinge spielten in allen acht Filmen der Zaubersaga Fred und George Weasley und möchten sich die neue Serie wohl auch anschauen. Im Gespräch mit Page Six reagierte Oliver zunächst mit einem Scherz auf die Frage: "Sie erscheint doch am ersten Weihnachtstag, oder? Abgesehen von der Ansprache des Königs läuft bei uns zu Hause am ersten Weihnachtstag eigentlich nicht viel im Fernsehen." Danach wurde der Schauspieler deutlicher: "Wir werden sie wahrscheinlich irgendwann anschauen." Viel mehr als die Fans wissen die Brüder über das Projekt nach eigener Aussage aber nicht. Trotzdem ist Oliver neugierig darauf, wie die bekannte Geschichte neu erzählt wird. Er wünsche dem neuen Ensemble eine genauso tolle Zeit, wie er und seine Kollegen sie damals bei den Dreharbeiten zu den Filmen erlebt hätten.

Die früheren "Harry Potter"-Stars halten untereinander bis heute Kontakt. Sie halten sich in einem Gruppenchat auf dem Laufenden und gratulieren sich gegenseitig, wenn jemand ein neues Projekt an Land zieht. James meldet sich dort allerdings nur selten zu Wort, was Draco-Malfoy-Darsteller Tom Felton (39) offenbar nicht entgangen ist. "Ich bin der Typ Mensch, der jeden Chat, zu dem er hinzugefügt wird, automatisch stummschaltet. Tom Felton hat mich deswegen vor ein paar Monaten tatsächlich zurechtgewiesen. So nach dem Motto: 'Du antwortest nie!'", erzählte er Page Six. Mit Tristan und Gabriel Harland, die in der HBO-Serie Fred und George spielen werden, hatten die Phelps-Zwillinge bislang nur kurz Kontakt. Sie schickten ihren Nachfolgern eine Nachricht mit guten Wünschen. Ansonsten halten sie sich aber bewusst zurück. Die beiden sollen ihre Rollen auf ihre eigene Art angehen können.

Die Beziehung zu seinen früheren Co-Stars beschrieb Oliver mit einem Vergleich: Es sei wie mit Freunden aus der Schule oder dem Studium. Auch wenn man sich länger nicht höre oder sehe, fühle sich ein Wiedersehen sofort so an, als sei keine Zeit vergangen. Dass der erste Film inzwischen 25 Jahre alt ist, lasse ihn sich dennoch "alt" fühlen, scherzte James. An ihre gemeinsame Zeit in der magischen Welt erinnern sich die Zwillinge derzeit auch beruflich: Sie moderieren die dritte Staffel von "Harry Potter: Wizards of Baking". In der Backshow besuchen sie frühere Filmsets und erinnern sich an die Dreharbeiten.

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Getty Images James Phelps und Oliver Phelps, 2024

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Imago Oliver Phelps als George Weasley und James Phelps als Fred Weasley in "Harry Potter und der Feuerkelch"

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