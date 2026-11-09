"The Rookie" kehrt im Januar 2027 mit Staffel neun zurück

John Nolan meldet sich wieder zum Dienst! Die beliebte Crimeserie "The Rookie" mit Nathan Fillion (55) in der Hauptrolle geht in die nächste Runde. Am 8. Januar 2027 feiert die neunte Staffel bei Sky und dem Streamingdienst WOW ihre Premiere. Zum Start gibt es die neuen Folgen zunächst im englischen Original mit deutschen Untertiteln. Wer die Serie lieber auf Deutsch sieht, muss sich noch etwas gedulden: Die Synchronfassung folgt am 26. Februar 2027. Insgesamt warten 18 neue Episoden, in denen John und seine Kollegen vom Los Angeles Police Department wieder brenzlige Einsätze und private Turbulenzen meistern müssen. Besonders übel erwischt es gleich zu Beginn Tim Bradford und Lucy Chen: Kaum haben sich die beiden verlobt, werden sie von Unbekannten entführt. Mit dem Schweben auf Wolke sieben ist es für das frisch verlobte Paar also schneller vorbei als gedacht.

Die neuen Folgen setzen nahtlos dort an, wo das Finale der achten Staffel im Mai 2026 aufgehört hat. Damals mussten die Zuschauer mit einem spannenden Cliffhanger rund um Tim und Lucy in die Pause gehen, der nun aufgelöst wird. Doch die Entführung des frisch verlobten Paares ist nicht das einzige Problem, mit dem das Polizeiteam zu kämpfen hat. Auch alte Bekannte aus früheren Staffeln tauchen wieder auf und machen den Cops das Leben schwer. Vor der Kamera gibt es dafür viele vertraute Gesichter, denn ein Großteil des Hauptcasts ist erneut mit an Bord. Neben Melissa O'Neil als Lucy und Eric Winter als Tim kehren unter anderem Mekia Cox als Nyla Harper, Alyssa Diaz als Angela Lopez und Jenna Dewan (45) als Bailey Nune zurück. Auch Shawn Ashmore als Wesley Evers, Lisseth Chavez als Celina Juarez und Deric Augustine als Miles Penn sind wieder dabei. Wer bis Januar noch einmal alles auffrischen möchte, kann das problemlos tun: Alle acht bisherigen Staffeln bleiben bei Sky und WOW abrufbar.

Die Handlung von "The Rookie" ist nicht frei erfunden. Vorbild für die Serie ist der echte Quereinsteiger William Norcross. Er erfüllte sich im Jahr 2015 mit Mitte vierzig seinen Traum und wurde Polizist. Genau wie die Serienfigur John Nolan kehrte er dafür einer Kleinstadt in Pennsylvania den Rücken und zog nach Los Angeles. Dort schloss er die Ausbildung zum Polizisten erfolgreich ab. Bis heute ist William eng mit der Serie verbunden: Hinter den Kulissen wirkt er als Produzent mit. Die kreativen Fäden hält weiterhin Alexi Hawley in der Hand, der als Schöpfer und Executive Producer fungiert. Nathan und Alexi verbindet dabei schon eine gemeinsame Vergangenheit, denn Alexi war bereits an der Krimiserie "Castle" beteiligt, in der der Schauspieler ebenfalls die Hauptrolle spielte. Produziert wird "The Rookie" von Lionsgate Television in Zusammenarbeit mit 20th Television.

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2025 Lions Gate Television, Inc. And ABC Signature. All Rights Reserved. "The Rookie"-Cover

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Imago Melissa O'Neil und Eric Winter in einer Szene aus "The Rookie"

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