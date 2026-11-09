So legten John Goodman und Bruce Willis Roseanne Barr rein

John Goodman (74) hat am Set seiner Kultsitcom "Roseanne" offenbar nicht nur gearbeitet, sondern auch für jede Menge Unfug gesorgt. Im Podcast "Happy Sad Confused" schilderte der Schauspieler jetzt einen ganz besonderen Streich, den er gemeinsam mit seinem guten Freund Bruce Willis (71) geplant hatte. Opfer der Aktion war ausgerechnet Hauptdarstellerin Roseanne Barr (74). Laut Drehbuch sollte sie in einer Szene Johns Figur im Bett vorfinden und ihm die Decke wegziehen. Gegenüber Podcastmoderator Josh Horowitz schilderte John, wie die Situation entstanden ist: "Bruce kam eines Tages vorbei, um in meiner Garderobe abzuhängen, und ich überraschte Roseanne. Es gab eine Enthüllung. Ich sollte im Bett liegen, und sie kommt hoch und zieht die Decke weg. Also legte ich Bruce hinein. Und ich glaube, sie haben es auf Film. Es ist ziemlich cool."

Der Streich fand während Johns langer Zeit bei "Roseanne" statt. Die Sitcom lief von 1988 bis 1997 im Fernsehen und wurde 2018 nochmal für eine zehnte Staffel fortgesetzt. John spielte darin Dan Conner, den Ehemann der von Roseanne verkörperten Titelfigur. Bruce war zu jener Zeit selbst ein erfolgreicher Fernsehstar: Er stand für die Serie "Das Model und der Schnüffler" vor der Kamera, die zwischen 1985 und 1989 ausgestrahlt wurde. Die Freundschaft der beiden Schauspieler reicht sogar bis in die 1980er-Jahre zurück. Das erste Mal kennengelernt hatten sie sich im New Yorker Cafe Central, wo sie sich damals regelmäßig mit anderen Schauspielern über ihre geteilte Passion austauschten. "So lernte ich Bruce kennen. Wir sprachen über die Three Stooges. Filme, die wir mochten, Darstellungen, die wir mochten, Schauspieler – und er brannte für das Thema. Er liebte die Schauspielerei, und ich auch", erinnerte er sich.

Auch nach Bruces großem Durchbruch blieben die beiden eng verbunden: Brauchte John in Los Angeles eine Bleibe, durfte er bei seinem Kumpel wohnen. Zusammen mit ihrem Freundeskreis hätten sie dort viel Spaß gehabt. Bereits vor einigen Wochen hatte John bei der Premiere seines Films "Digger" in Los Angeles liebevolle Worte über Bruce geäußert. Mittlerweile ist es um Bruce ruhiger geworden. Nach einer Diagnose zog er sich 2022 aus der Schauspielerei zurück. Ein Jahr später machte seine Familie öffentlich, dass bei ihm frontotemporale Demenz diagnostiziert worden war.

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Imago Bruce Willis bei der Gala des American Institute for Stuttering in New York im Jahr 2016

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Frederick M. Brown / Getty Roseanne Barr und John Goodman, 2018

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