Bridget Fonda strahlt bei seltenem Ausflug in Los Angeles

Bridget Fonda (62) hat sich nach längerer Zeit wieder einmal in der Öffentlichkeit gezeigt. Mehr als zwei Jahrzehnte nach ihrem Rückzug aus Hollywood wurde die ehemalige Schauspielerin nun in Los Angeles gesichtet. Wie Fotos zeigen, die das Magazin People veröffentlichte, war sie gemeinsam mit einer Freundin vor einem Feinkostgeschäft unterwegs. Dabei schien Bridget bestens gelaunt zu sein: Sie lächelte in die Kamera und machte einen entspannten Eindruck. Auch ihre Kleidung war eher lässig gehalten. Zu einem grauen Tanktop trug sie ein offen getragenes gelbes Hemd, eine schwarze Hose und weiße Sneaker. Seit ihrem Karriereende im Jahr 2002 hält sich Bridget weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Entsprechend selten sind solche Aufnahmen der früheren Hollywood-Darstellerin.

Ganz aus der Öffentlichkeit verschwunden ist Bridget in den vergangenen Monaten allerdings nicht. Bereits im Dezember 2025 wurde sie von Fotografen vor einem Kindergeschäft in Los Angeles abgelichtet. Im April desselben Jahres zeigte sie sich zudem erstmals seit Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann Danny Elfman (73) in der Öffentlichkeit. Das Paar räumte damals vor seinem Haus in Los Angeles die Garage auf und sortierte verschiedene Gegenstände. Auch bei dieser Gelegenheit setzten beide auf einen eher lässigen Look. Eine Rückkehr vor die Kamera scheint für Bridget jedoch kein Thema zu sein. Als sie 2023 nach einem möglichen Comeback gefragt wurde, fand sie dazu deutliche Worte: "Ich glaube nicht, dass es irgendeine Chance gibt. Es ist zu schön, eine Privatperson zu sein." Dabei gehörte sie in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren zu den bekannten Gesichtern Hollywoods. Sie spielte unter anderem in "Der Pate III", "Weiblich, ledig, jung sucht ...", "Jackie Brown" und "Lake Placid" mit.

2003 heiratete Bridget den Musiker und Filmkomponisten Danny Elfman in Los Angeles. Zwei Jahre später kam ihr gemeinsamer Sohn Oliver zur Welt. Seit seiner Geburt zieht sich Bridget noch stärker aus der Öffentlichkeit zurück. Gemeinsam mit ihrem Mann lebt sie weitgehend abseits der Kameras. Dabei stammt die Schauspielerin aus einer bekannten Hollywoodfamilie: Ihr Vater war der Schauspieler Peter Fonda, ihr Großvater Filmlegende Henry Fonda. Auch Jane Fonda (88) ist mit ihr verwandt, sie ist Bridgets Tante. In einem bereits 1998 geführten Interview mit MovieMaker sprach Bridget offen über ihren Umgang mit Selbstzweifeln. "Jetzt kann ich herzlich über mich selbst lachen. Selbstgeißelung ist ungefähr eine Sekunde lang interessant."

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Getty Images Bridget Fonda, Schauspielerin

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Imago Bridget Fonda und Danny Elfman bei der Vorführung von "The Hired Hand" im Egyptian Theatre in Hollywood im Oktober 2003

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