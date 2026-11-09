Nach Mamas Herzinfarkt wog Amy Childs weniger als 45 Kilo

Die Sorge um ihre Mutter Julie hat Amy Childs (36) zeitweise körperlich extrem stark zugesetzt. Wie der Realitystar kürzlich im Interview mit Daily Mail verriet, verlor sie nach dem schweren Herzinfarkt ihrer Mama im April vergangenen Jahres jeglichen Appetit – mit dramatischen Folgen. Zwischenzeitlich wog die vierfache Mutter unter 45 Kilogramm. "Meine Mutter ist meine beste Freundin und ich sehe sie jeden Tag. Als sie krank wurde, konnte ich körperlich nichts essen. Ich war nur noch Haut und Knochen", erinnert sich Amy an diese harte Zeit. Inzwischen hat sie sich professionelle Unterstützung geholt: Ein Ernährungsberater steht ihr zur Seite, außerdem trainiert sie zwei- bis dreimal pro Woche. Rund sechs Kilogramm hat die Britin dadurch inzwischen wieder zugenommen. Heute bezeichnet sie sich nach eigenen Angaben als so gesund wie noch nie.

Doch nicht nur die Erkrankung ihrer Mutter kostete Amy zum damaligen Zeitpunkt viel Kraft. Gleichzeitig liefen die Vorbereitungen für ihre Hochzeit mit Billy Delbosq. Dazu kamen die Betreuung ihrer vier Kinder und der ganz normale Familienalltag. "Ich höre einfach nie auf. Ich hatte Mama, die Hochzeit, vier Kinder, und der Versuch, das Leben unter einen Hut zu bekommen, war wirklich hart", schildert der TV-Star im Interview. Auch wenn es ihr heute wieder gut geht, hat Amy eine klare Bitte an ihre Follower und Fans: Sie wünscht sich, dass ihre Figur nicht ständig kommentiert wird. Im Netz musste sie nämlich schon einiges einstecken. Sowohl für ihren sehr schlanken Körper als auch für ihr höheres Gewicht nach der Geburt ihrer Zwillinge wurde sie online beleidigt. Mit der Kritik, die sie schon seit einigen Jahren begleitet, kann sie heute aber besser umgehen. Am Ende zählen für sie vor allem die Meinungen ihrer engen Freunde und ihrer Familie.

Wie innig die Bindung zwischen Amy und Julie ist, zeigte sich auch bei der Hochzeitsplanung. Für Amy ist ihre Mutter immerhin die beste Freundin, die sie jeden Tag sieht. Der Herzinfarkt hatte die Familie schließlich so sehr erschüttert, dass Amy und Billy ihre ursprünglich geplante Trauung um ein Jahr verschoben. In diesem Jahr war es dann endlich so weit: In London gaben sich die Turteltauben das Jawort. Dass Julie bei der Feier dabei sein konnte, war dem Paar ganz besonders wichtig. Amy und der Unternehmer sind bereits seit 2021 ein Paar. Im Jahr 2023 kamen ihre Zwillinge Amelia Mae und Billy River zur Welt. Aus früheren Beziehungen hat Amy außerdem Tochter Polly und Sohn Ritchie. Zusammen kümmern sich die frisch Vermählten demnach um insgesamt vier Kinder.

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https://www.instagram.com/p/DRsGbqMjXqT/ Amy Childs gibt ein Update zu ihrer Gewichtszunahme-Reise

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Getty Images Amy Childs, 2021

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