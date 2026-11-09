Kates Glanzauftritt soll Camilla auf die Palme bringen

Herrscht im britischen Königshaus nach einem glanzvollen Abend dicke Luft? Wie Heat World berichtet, soll Prinzessin Kate (44) in einem fließenden gelben Abendkleid und mit der berühmten Lover's-Knot-Tiara alle Blicke auf sich gezogen haben. Auch Königin Camilla (79) zeigte sich bei dem royalen Anlass in festlicher Robe. Sie trug ein dunkelblaues Kleid und die Girls-of-Great-Britain-and-Ireland-Tiara, die zu den Lieblingsdiademen der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) gehörte. Dennoch soll Camillas Auftritt in der Berichterstattung deutlich weniger Beachtung gefunden haben als der ihrer Stiefschwiegertochter. Genau das sei der Königin angeblich ein Dorn im Auge. Eine weitere Quelle behauptet gegenüber dem National Examiner: "Sie hasst es regelrecht, von Kate überstrahlt zu werden. Aber das passiert jedes Mal, wenn sie zusammen auftreten, weil Kate beliebter ist, so einfach ist das."

Der Insider von Heat World schilderte auch, wie die Königin nach dem Bankett reagiert haben soll: "Zu sehen, wie sie beim Staatsbankett die ganze Aufmerksamkeit bekam, brachte sie wirklich auf die Palme." Doch nicht nur Kates Popularität soll Camilla Kopfzerbrechen bereiten. Laut dem Bericht beunruhige sie auch der wachsende Einfluss von Prinz William (44). Die Ehefrau von König Charles III. (77) fürchte, dass das Paar sie durch die Übernahme zusätzlicher royaler Pflichten nach und nach an den Rand drängen könnte. Angeblich werfe sie Kate sogar vor, sie absichtlich nicht zu Besprechungen einzuladen. "Tatsache ist, dass Camilla weiß, dass William und Kate irgendwann König und Königin sein werden; zu sehen, wie sie mehr Verantwortung übernehmen, erinnert sie ständig daran, dass sich die Dinge verändern, und sie hat große Angst davor, was das für ihre eigene Stellung bedeuten könnte", erklärt die Quelle gegenüber Heat World. Derlei unbestätigte Insideraussagen sind mit Vorsicht zu betrachten.

Gerüchte über ein angespanntes Verhältnis zwischen Camilla und ihrer Stiefschwiegertochter gibt es schon seit Jahren. In früheren Berichten wurden mögliche Reibereien auf die unterschiedlichen Persönlichkeiten der beiden Frauen und auf Kates große Beliebtheit zurückgeführt. Der Royalautor Christopher Andersen behauptete einst, Camilla habe Kate wegen ihrer bürgerlichen Herkunft zunächst nicht für die passende Frau an Williams Seite gehalten. Als Grund nannte er Camillas aristokratische Prägung und verwies auf Kates familiäre Wurzeln. Andere Royalexperten beschreiben die Beziehung jedoch ganz anders. So erklärte Tom Quinn, Camilla verstehe sich "sehr, sehr gut mit Catherine". Zudem habe die Königin ihrer Stiefschwiegertochter geholfen, sich in den schwierigen Gepflogenheiten des Palastes zurechtzufinden. Auch Royalexpertin Angela Levin äußerte sich in der Vergangenheit positiv. Ihrer Einschätzung nach habe Camilla mit der Zeit Gefallen an Kate gefunden und deren verlässliche Eigenschaften erkannt. Den aktuellen Gerüchten stehen damit auch deutlich harmonischere Einschätzungen ihres persönlichen Verhältnisses gegenüber.

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, beim Staatsbankett für Sultan Haitham bin Tarik al Said auf Schloss Windsor

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Getty Images Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales, treffen zum Staatsbankett auf Schloss Windsor ein

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