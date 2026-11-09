Kim Kardashian naschte am Set das ganze Requisiten-Essen weg

Kim Kardashian (46) kann am Set offenbar nur schwer die Finger vom Essen lassen! Gemeinsam mit ihren Co-Stars aus der Anwaltsserie "All's Fair" war die Reality-Darstellerin jetzt zu Gast in der Sendung "Good Morning America". Dabei verriet sie eine überraschende Angewohnheit vom Set: Wie Kim offen zugab, greift sie regelmäßig zum Requisiten-Essen – und das nicht nur während der laufenden Dreharbeiten. "Es ist echtes Essen, und ich esse die ganze Zeit davon. Wenn nach einer Szene Schluss gerufen wird, gehe ich vorbei und frage: 'Kann ich einen Teller von diesem Kuchen mitnehmen?'", erzählte sie. Ihre Kollegin Niecy Nash-Betts (56) kann darüber nur staunen. Sie wundert sich, welche Mengen die zierliche Unternehmerin verdrücken kann. "Lasst euch von diesem winzigen Körper nicht täuschen: Sie isst alles", scherzte Niecy in der Show. Sie habe Kim sogar schon darauf angesprochen: "Ich habe gesagt: 'Das ist Requisiten-Essen! Warum isst du das?' Das ist die gierigste Frau, die ich je in meinem Leben getroffen habe."

Dass die anderen Darstellerinnen beim Essen am Set eher vorsichtig sind, hat einen ganz bestimmten Grund. Wie Sarah Paulson (51) und Naomi Watts (58) erklärten, liegt das an der sogenannten Anschlusskontinuität: Wird eine Szene mehrfach gedreht, müssen die Schauspielerinnen bei jeder Wiederholung erneut dieselben Bissen essen. Bei vielen Durchläufen kann das schnell zu viel werden. Auch Kim, die noch recht neu im Schauspielgeschäft ist, bekam diesen Hinweis mit auf den Weg. "Weil ich neu darin bin, haben sie versucht, mir zu sagen: 'Hey, Anschlusskontinuität. Teil es dir ein. Iss eine Weintraube oder eine halbe Weintraube, denn du wirst das zur gleichen Zeit 50-mal machen müssen'", berichtete sie. Abschrecken lässt sie sich davon aber nicht: "Am Ende denke ich: 'Worauf habe ich mich da eingelassen?' Aber ich liebe es." Neben Kim, Niecy, Sarah und Naomi gehören auch Glenn Close (79) und Teyana Taylor (35) zur prominenten Besetzung von "All's Fair".

Kims Lust aufs Naschen hört allerdings nicht mit dem Drehschluss auf. Am Abend vor dem TV-Auftritt wurde sie sogar selbst kreativ und machte sich ans Werk – und zwar direkt in ihrem Zimmer. "Letzte Nacht habe ich in meinem Zimmer Rice-Krispies-Schnitten gemacht, weil ich wollte, dass alle Mädels sie probieren", verriet die Vierfachmama. Kim überzeugt ihre Kolleginnen jedoch nicht nur mit ihren selbst gemachten Köstlichkeiten. Im Gespräch mit E! News äußerte sich auch Teyana anerkennend über die Arbeitsweise der Serien-Neueinsteigerin. Besonders ihre Vorbereitung beeindrucke: Kim lerne ihre Texte äußerst gewissenhaft, indem sie diese immer wieder durchlese, berichtete die Sängerin und Schauspielerin. Auch Glenn äußerte sich im Gespräch mit dem Portal positiv über ihren Co-Star. Sie beschrieb Kim als sehr lieb und gut vorbereitet. Außerdem sei die Unternehmerin von großartigen Menschen umgeben, betonte Glenn.

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Getty Images Kim Kardashian bei der New Yorker Premiere der zweiten Staffel von Hulus "All's Fair" im Crane Club

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Imago Kim Kardashian in New York, 2026

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