Amy Childs enthüllt spektakuläre Hochzeitspläne für 2025

Reality-TV-Star Amy Childs (34) hat ihre Fans erneut in Hochzeitsstimmung versetzt! Auf Instagram verriet die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin, dass sie noch in diesem Jahr vor den Traualtar treten wird. In einer glamourösen Aufnahme posierte Amy in einem eleganten blauen Maxikleid, während ihr Verlobter Billy Delbosq in einem schicken Anzug an ihrer Seite stand. Mit dem Kommentar "Mrs. Delbosq – Hochzeit 2025 erwartet" deutete die zweifache Mutter an, dass die Hochzeit unmittelbar bevorsteht. Die Verlobung der beiden fand bereits im April 2023 statt, als Billy seiner Liebsten während eines Fotoshootings einen romantischen Antrag machte.

Die Nachricht über die bevorstehende Hochzeit wurde von Amys Social-Media-Followern mit Begeisterung aufgenommen. Zahlreiche Kollegen und Freunde gratulierten ihr damals zur Verlobung und zeigten sich auch jetzt über die Hochzeitsplanung erfreut. Kommentare wie "Oh mein Gott, ich liebe es. Was für eine Art, zu fragen!!" oder "Herzlichen Glückwunsch, meine Schöne" häufen sich unter dem Post. Amy und Billy, die im April 2023 Eltern von Zwillingen wurden – einem Jungen und einem Mädchen, die sie liebevoll Billy und Millie nennen – haben sich laut Insidern seit ihrer ersten Begegnung im Jahr 2021 unzertrennlich gezeigt. Mit ihrem gemeinsamen Nachwuchs und der kommenden Hochzeit scheint das Familienglück nun perfekt zu sein.

Amy Childs, die 2010 durch "The Only Way Is Essex" bekannt wurde, hat in ihrem Privatleben bereits Höhen und Tiefen durchlebt. Nach einer gescheiterten Beziehung mit ihrem Ex-Freund konzentrierte sie sich auf sich selbst, bevor sie Billy traf. Die beiden fanden schnell zueinander und bauten eine Familie auf. Schon bei ihrer Verlobung teilte Amy ihre Begeisterung mit den Worten: "Ich habe 'Ja' gesagt ... zukünftige Frau Amy Delbosq." Mit der baldigen Hochzeit schließt sich ein weiteres Kapitel im Leben der Reality-TV-Ikone – begleitet von Liebe, Familie und Glamour.

Instagram / amychilds1990 Amy Childs, TV-Darsteller

Instagram / billydelbosq8 Amy Childs mit ihrem Partner Billy Delbosq

