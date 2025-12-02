Amy Childs gibt ein Update zu ihrer Gewichtszunahme-Reise

Amy Childs (35) hat auf Instagram ein persönliches Update zu ihrer Gewichtsreise geteilt und sich dabei offen zu ihren Herausforderungen geäußert. Die Reality-TV-Darstellerin enthüllte, dass sie in diesem Jahr 12,7 kg an Gewicht verloren habe, was nicht nur zu einem Verlust von Fett, sondern auch von Muskelmasse geführt habe. Mit der Unterstützung ihres Coaches Jon arbeitet sie nun daran, Muskelmasse aufzubauen und ihre Ernährung besser zu steuern. "Ich fange an, mich wieder selbst zu lieben", schrieb sie in dem Post, in dem sie sich in Sportkleidung zeigte. Auch während der Weihnachtszeit möchte Amy ihre Fitnessziele nicht aus den Augen verlieren, ohne dabei auf die saisonalen Genüsse verzichten zu müssen.

Amy, die durch ihre Teilnahme bei "The Only Way Is Essex" bekannt wurde und heute Mutter von vier Kindern ist, hat im vergangenen Jahr mit vielen Turbulenzen zu kämpfen gehabt. Neben familiären Sorgen, wie dem Krankenhausaufenthalt ihres Bruders nach einem Autounfall und der Herzerkrankung ihrer Mutter, musste sie sich auch mit stressbedingtem Gewichtsverlust auseinandersetzen. Zudem sprach sie in einem Interview über die Hautprobleme, die durch ihren schnellen Gewichtsverlust entstanden seien, und wie sie mit regelmäßigen kosmetischen Behandlungen daran arbeitet, sich in ihrem Körper wieder wohlzufühlen. Trotz ihrer Herausforderungen versicherte die vierfache Mutter, dass sie sich auf einem guten Weg befindet.

Bereits zuvor war ihr Gewichtsverlust Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Kritische Kommentare in sozialen Netzwerken und Besorgnis ihrer Fans ließen nicht lange auf sich warten. Für Amy, die seit über 15 Jahren im Rampenlicht steht, ist diese Art der Kritik jedoch nicht neu. In Interviews betonte sie, dass sie sich trotz der stressigen Zeiten stark fühlt und stolz darauf ist, die Balance zwischen Öffentlichkeit und Familie zu meistern. Das Feedback ihrer Fans hat sie inspiriert, offener über ihren Weg zu sprechen und anderen Mut zu machen, mehr Selbstakzeptanz und ein gesundes Leben anzustreben.

Getty Images Amy Childs, TV-Darsteller

https://www.instagram.com/p/DRsGbqMjXqT/ Amy Childs gibt ein Update zu ihrer Gewichtszunahme-Reise

Instagram / amychilds1990 Amy Childs, TV-Darsteller