Amy Childs sagt in London endlich Ja zu ihrem Billy Delbosq

Amy Childs (35) und Billy Delbosq haben am 11. April in London geheiratet! Die britische Reality-TV-Bekanntheit aus der Sendung "The Only Way Is Essex" gab ihrem Verlobten im Marylebone Town Hall das Jawort. Fotos, die unter anderem von der Daily Mail veröffentlicht wurden, zeigen Amy in einem eleganten weißen Kleid, wie sie strahlend an der Seite ihres Vaters und mit ihren Brautjungfern in einem klassischen schwarzen Taxi vorfährt. Billy kam gemeinsam mit seinem Sohn Billy Jr. zur Zeremonie und begrüßte die Gäste, bevor das Paar im kleinen Kreis die Ringe tauschte. Wenig später teilte Amy auf Social Media ein strahlendes Foto mit den Worten "Today was our day" sowie einem Braut-Emoji und dem Datum 11. April – und auch ihren Ehering zeigte sie ihren Fans stolz.

Die Trauung hatte ursprünglich schon früher stattfinden sollen – doch Amy und Billy mussten den Hochzeitstermin im vergangenen Jahr absagen. Der Grund: Amys Mutter Julie erlitt einen Herzanfall und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Besonders erschreckend für das Paar war dabei, dass der Anfall ohne jegliche Vorwarnung oder Symptome eintrat. Amy ließ damals gegenüber dem Magazin New! wissen: "Wir werden einen neuen Termin festlegen. Wir lassen den Sommer verstreichen, und im September werden wir uns organisieren." Billy zeigte sich ebenfalls gefasst und erklärte: "Wir verschieben es um ein Jahr, und es wird größer und besser werden. Ich würde gerne ein zweitägiges Event in England oder eine Woche im Ausland veranstalten."

Amy und Billy sind seit 2021 ein Paar. Billy machte der Influencerin im Jahr 2023 während eines Fotoshootings einen romantischen Antrag – seitdem trug sie den Verlobungsring. Gemeinsam sind die beiden Eltern von Zwillingen: Billy und Millie sind zwei Jahre alt. Amy bringt außerdem noch ihre achtjährige Tochter Polly mit Ex-Partner Bradley Wright und ihren siebenjährigen Sohn Ritchie mit einem weiteren Ex in die neue Familie ein.

Anzeige Anzeige

Instagram / amychilds1990 Amy Childs mit ihrem Verlobten Billy Delbosq, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / amychilds1990 Amy Childs mit Billy Delbosq, ihren Zwillingen Billy und Amelia und Tochter Polly im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Childs bei den National Television Awards