Charles und Camillas Weihnachtsmarathon beginnt im Sommer

Für König Charles III. (77) und Königin Camilla (79) beginnt die Weihnachtszeit anscheinend schon dann, wenn andere noch ihren Sommer genießen. Schon während ihrer Ferien auf Schloss Balmoral in Schottland arbeiten die beiden einen Teil ihrer Festtagspost ab. Und die ist riesig: Um die 2.700 Karten soll das Königspaar jedes Jahr zu Weihnachten verschicken. Das hat jetzt Camillas enger Freund Gyles Brandreth im Gespräch mit dem Magazin Hello! verraten. Wegen der großen Menge müsse das royale Ehepaar schon Monate vor dem Fest zum Stift greifen. Der Privatsekretär sorge dabei immer wieder für Nachschub und lege den beiden neue Stapel vor. "Sie müssen so viele Weihnachtskarten verschicken, dass sie sie, glaube ich, manchmal schon im Sommer schreiben, wenn sie im Urlaub sind", erzählte Gyles. Und weiter: "Der Privatsekretär bringt sie herein und sagt: 'Oh, hier sind noch einmal 100 Weihnachtskarten.'" Für den Monarchen und seine Frau wird der Sommerurlaub in den Highlands damit also auch zu einer Art Schreibstube.

Bei ihrer Weihnachtspost setzen Charles und Camilla auf personalisierte Karten. Im vergangenen Jahr zierte ein besonderer Schnappschuss die Vorderseite: Das Paar wählte sein Porträt zum 20. Hochzeitstag, das zuvor in Rom entstanden war. Im Inneren der Karte stand laut Hello! der Gruß: "Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr." Gyles weiß das aus erster Hand, denn der Autor und Moderator gehört selbst zu den Empfängern der royalen Briefe.

Zudem war er bereits zur Weihnachtsparty des Königspaares in Clarence House eingeladen. Von dem Fest schwärmte er gegenüber dem Magazin: "Normalerweise veranstalten sie eine schöne Weihnachtsfeier in Clarence House, und ich hatte das Glück, dort mit vielen wunderbaren Menschen aus ihren Wohltätigkeitsorganisationen zu sein." Auch zu seinem Outfit plauderte er aus dem Nähkästchen: "Im vergangenen Jahr gab es keine Partyhüte, aber einen prächtigen Weihnachtsbaum, und ich trug einen meiner Pullover."

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Imago König Charles III. und Königin Camilla verlassen die feierliche Eröffnung des siebten Senedd in Cardiff

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