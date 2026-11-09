Tyler Stanaland und Frau Hannah begrüßen ihr erstes Baby

Tyler Stanaland (37) und seine Frau Hannah Morrissey schweben im Babyglück! Das Paar ist zum ersten Mal Eltern geworden: Am 6. November erblickte ihre Tochter Westley Grace Stanaland das Licht der Welt. Die freudige Nachricht teilte der "Selling the OC"-Star jetzt auf Instagram mit seinen Followern. Dabei verriet der Realitystar auch, dass die Geburt alles andere als leicht verlaufen war. Hannah lag ganze 36 Stunden in den Wehen. Danach mussten die Ärzte schließlich einen Notkaiserschnitt durchführen. Trotz der dramatischen und kräftezehrenden Entbindung geht es der frischgebackenen Mutter und ihrer Tochter gut. Der Realitystar zeigte sich nach Westleys Ankunft sichtlich erleichtert und zugleich von seinen Gefühlen überwältigt. Vor allem für seine Frau fand Tyler bewundernde Worte. Nach der langen Geburt feiert er Hannah für ihre Stärke und macht deutlich, wie sehr ihn ihr Durchhaltevermögen beeindruckt hat.

Auch ein paar Details über den Nachwuchs gab der Immobilienmakler preis. Westley Grace wog bei ihrer Geburt rund 3,35 Kilogramm. Außerdem war die Kleine 20 Zoll und damit knapp 51 Zentimeter groß. Zu seinem Post schrieb Tyler: "Sowohl Mama als auch das kleine Mädchen sind trotz 36 Stunden Wehen und eines Notkaiserschnitts glücklich und gesund. Ich bin immer noch völlig überwältigt von meiner Frau, du bist eine echte Superheldin." Doch nicht nur für Hannah fand der Realitystar rührende Worte. Auch seine eigenen Gefühle als frischgebackener Vater fasste der Unternehmer in bewegende Worte. "Mein Herz ist auf eine Weise übervoll, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Was für ein Segen es ist, dein Papa zu sein, Westley", schwärmte Tyler auf Instagram über sein neugeborenes Kind.

Ihre Schwangerschaft hatten Tyler und Hannah im Mai 2026 öffentlich gemacht. In einem Instagramvideo zeigten sich die beiden damals in passenden pinken Converse-Schuhen. Daneben stand ein winziges Paar für ihr Baby. In einem weiteren Clip präsentierte Hannah stolz ihren wachsenden Babybauch, den Tyler liebevoll streichelte und küsste. Damals nannten die werdenden Eltern den Oktober als voraussichtlichen Geburtsmonat, doch Westley ließ bis Anfang November auf sich warten. Ihre Beziehung hatten Tyler und Hannah im Mai 2025 offiziell bestätigt. Rund fünf Monate später folgte bereits die Verlobung. Noch im selben Jahr gaben sie sich in Laguna Beach das Jawort. Die Zeremonie hielten die beiden ganz bewusst intim: Bei der Hochzeit waren lediglich ihre Familienmitglieder und der gemeinsame Hund anwesend.

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Getty Images Tyler Stanaland, TV-Bekanntheit

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Instagram / tylerstanaland Tyler Stanaland mit seiner Tochter Westley Grace Stanaland

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