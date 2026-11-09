Jeden Tag um 16 Uhr verlangte Anna Wintour dieses Getränk

Auch eine Modeikone wie Anna Wintour (77) hat offenbar eine Schwäche für Süßes. Ihre ehemalige Assistentin Jill Demling hat nun ein ungewöhnliches Ritual der Vogue-Chefin ausgeplaudert: Jeden Nachmittag um 16 Uhr musste ein Kaffee-Milchshake her. Das Getränk wurde eigens bei Burger Heaven besorgt und sollte Anna durch die letzten Arbeitsstunden bringen. Im Podcast "Back Row" von Amy Odell erinnert sich Jill an die tägliche Bestellung: "Um vier Uhr wollte sie immer ihren Kaffee-Milchshake, und den holten wir bei Burger Heaven. Er war so gut." Jill hatte im Juni 1998 im Alter von 24 Jahren ihre Stelle in Annas New Yorker Büro angetreten. Die gebürtige Britin stand damals bereits seit rund zehn Jahren an der Spitze der US-amerikanischen Vogue. Für ihre junge Assistentin wurde die tägliche Shake-Bestellung deshalb schnell zu einer festen Aufgabe im Büroalltag.

1999 endete die gewohnte Routine jedoch abrupt. Der Verlag Condé Nast zog von der 350 Madison Avenue an den 4 Times Square. In der Nähe der neuen Büroräume gab es allerdings keine Filiale von Burger Heaven. Eine Alternative musste her: Anna bekam fortan einen Frappuccino von Starbucks. Ganz überzeugt war sie davon zunächst offenbar nicht. "Sie war ein wenig besorgt, dass er nicht genügend Kalorien hatte", erzählt Jill im Podcast. Mit der Zeit gewöhnte sich die Modechefin wohl an das Ersatzgetränk. In der Met-Gala-Dokumentation "The First Monday in May" aus dem Jahr 2016 sind jedenfalls in zahlreichen Szenen Starbucks-Becher zu sehen. Auch heute kümmert sich Annas Team um ihre Verpflegung. Im April berichteten Mitarbeiter im Vogue-Podcast "The Run-Through", dass sie Kaffee und Frühstück für ihre Chefin vorbereiten. Alles muss bereitstehen, bevor Anna gegen 8 Uhr morgens im Büro eintrifft.

Als Jill Ende 1999 eine neue Position übernahm, stand auch die Suche nach einer Nachfolgerin an. Bei der Auswahl der Kandidatinnen durfte sie mitreden. Eine davon war Lauren Weisberger, die schließlich als Juniorassistentin für Anna arbeitete. Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit verarbeitete sie später literarisch: 2003 veröffentlichte sie den Roman "Der Teufel trägt Prada", der zum Bestseller wurde. Die Geschichte schaffte es 2006 auch auf die Kinoleinwand. Meryl Streep (77), die übrigens mit Anna verwandt ist, übernahm darin die Rolle der Miranda Priestly, einer gefürchteten Chefredakteurin, die an Anna angelehnt ist. Jill entdeckte in dem Film durchaus Parallelen zu ihrer früheren Chefin, widerspricht aber einigen der dargestellten Szenen. "Sie hat nie geschrien, und das haben sie richtig dargestellt. Aber sie wirft auch keine Mäntel und Taschen herum", erklärte sie Amy im Podcast.

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Getty Images Anna Wintour im Oktober 2024

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Getty Images Anna Wintour bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in New York am 20. April 2026

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