Lange gewartet: Romantischer Moment rührt "The Rookie"-Fans

Seit acht Jahren fiebern die Fans von "The Rookie" nun auf diesen Moment hin: In der neuen Folge "Dead Ringer" der achten Staffel plant Tim Bradford, seiner Kollegin Lucy Chen endlich einen Antrag zu machen. In der Episode, die ab 1. Mai 2026 bei Sky und WOW zu sehen ist, begibt sich der Ausbilder heimlich auf die Suche nach dem perfekten Ring. Schon jetzt reagieren Fans auf Instagram bewegt auf den möglichen großen Schritt des Serienpaars.

Was den Ring so besonders macht, ist nicht sein Aussehen, sondern vielmehr seine Geschichte. Der Juwelier erzählt Tim, dass das Schmuckstück einst einem Paar gehörte, das zunächst lange befreundet war, gemeinsam viele Hindernisse überwand und schließlich 50 Jahre glücklich verheiratet war. "Die Geschichte hinter dem Ring ist das Wichtigste", kommentiert ein Fan auf Instagram. "Ich heule. Die Geschichte mit dem Ring, das sind buchstäblich SIE. Diese Folge hat mich total mitgenommen, aber auf die beste Art und Weise", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Für langjährige Zuschauer bekommt die Entwicklung von "Chenford" damit einen emotionalen Höhepunkt. Tim, gespielt von Eric Winter, und Lucy, dargestellt von Melissa O'Neil, starteten als Ausbilder und Schülerin, bevor sich daraus eine enge Freundschaft entwickelte. Spätestens ab der vierten Staffel waren die romantischen Gefühle zwischen ihnen kaum noch zu übersehen. Nun scheint das große Happy End endlich greifbar. Wie es für die beiden weitergeht und ob Lucy den Antrag annimmt, soll sich allerdings erst im Finale der achten Staffel zeigen. Wie Kino.de berichtet, müssen sich die Fans möglicherweise sogar bis Staffel neun gedulden.

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Imago Melissa O'Neil und Eric Winter in einer Szene aus "The Rookie"

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Imago Melissa O'Neil und Eric Winter in der Pilotfolge von "The Rookie"

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Imago Nathan Fillion in einer Szene aus "The Rookie" (Staffel 1, Episode 4)

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