Harry Styles verrät: Hier fühlt er sich wirklich zu Hause

Für Harry Styles (32) ist London der Ort, an dem er sich am meisten zu Hause fühlt. Das verriet der Sänger im Gespräch mit Radiohead-Frontmann Thom Yorke (58) für das Musikmagazin Rolling Stone. Trotz seines internationalen Lebens zwischen Tourneen, Studios und Filmsets ist er der britischen Hauptstadt seit Jahren treu geblieben. Seit über einer Dekade lebt er im selben Haus, in das er kurz nach seinem 19. Geburtstag einzog. Mit den Räumen verbindet Harry zahlreiche Erinnerungen, schließlich hat er dort viele persönliche Veränderungen durchlebt. "Ich glaube, wenn ich in London bin, fühlt es sich am meisten wie zu Hause an. Weil ich seit ungefähr zwölf Jahren in meinem Haus lebe", erklärte er. Besonders bewegend sei für ihn, wie viele unterschiedliche Versionen seiner selbst er an diesem Ort erlebt habe: "Das ist der Ort, an dem ich das Gefühl habe, so viele Versionen meiner selbst durchlebt zu haben, sogar in denselben Räumen." In dem Haus sei er nach eigener Aussage in vielerlei Hinsicht erwachsen geworden. Ein bedeutender Teil seines Weges vom One-Direction-Teenager zum internationalen Superstar spielte sich somit in denselben vier Wänden ab.

Einen besonderen Wohlfühlort scheint Harry in seiner Küche gefunden zu haben. Gerade dort kommt für ihn das Gefühl von Alltag und Geborgenheit auf. "Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Haus wirklich erwachsen geworden bin, und zwar in großem Maße. Ich erinnere mich an den Einzug – direkt nach meinem 19. Geburtstag", erzählte der Sänger. Weiter schwärmte er: "Es hat viele Veränderungen durchgemacht, aber dort, in meiner Küche, fühlt es sich am meisten an wie: 'Hier lebe ich.'" Während Harry in Erinnerungen schwelgt, soll er seinen Immobilienbesitz im Londoner Stadtteil Hampstead weiter vergrößert haben. Medienberichten zufolge gehört ihm inzwischen ein viertes Haus in derselben Straße. Zwei der Immobilien sollen zu einem Anwesen im Wert von umgerechnet rund 36 Millionen Euro zusammengelegt werden. Ein drittes Gebäude befindet sich etwas abseits und soll als Kapitalanlage dienen. Nach Angaben eines Insiders könnte auch das neu erworbene vierte Haus über eine Zufahrt und einen großen Garten mit dem geplanten Anwesen verbunden werden. Ende 2027 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Auch privat scheint Harry bereits konkrete Zukunftspläne zu schmieden. Wie das US-Magazin People unter Berufung auf einen Insider berichtet, wünschen sich der Sänger und seine Verlobte Zoë Kravitz (37) eine intime Hochzeitszeremonie. Anschließend soll es allerdings größere Feierlichkeiten geben, bei denen Livemusik und gemeinsames Tanzen im Mittelpunkt stehen. Bei der Planung legen Harry und die Schauspielerin offenbar wenig Wert auf jedes noch so kleine Detail. Viel wichtiger sei ihnen, ihren Liebsten einen schönen Tag zu bereiten. Ihre Verlobungszeit würden die beiden derzeit in vollen Zügen genießen. Der Insider beschreibt sie als "eine so starke Einheit". Wann und wo Harry und Zoë vor den Traualtar treten wollen, ist bislang nicht bekannt. Öffentlich haben sich die beiden bisher nicht zu ihren Hochzeitsplänen geäußert.

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Imago Harry Styles, Sänger

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Getty Images Harry Styles performt "Aperture" bei den Brit Awards 2026 in Manchester

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