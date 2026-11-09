Justin Timberlake räumt mit "What Goes Around"-Gerücht auf

Justin Timberlake (45) räumt mit einer Theorie auf, die ihn seit Jahrzehnten begleitet. Er soll die Trennung von Britney Spears (44) in Songs wie "Cry Me A River" verarbeitet haben. In der YouTube-Reihe "Re-Rank" von Complex stellte er jetzt allerdings klar, dass zumindest sein Song "What Goes Around... Comes Around" aus dem Jahr 2006 nicht auf der Beziehung mit der Musikerin beruht. "Vielleicht sollte ich an dieser Stelle mit einem Gerücht aufräumen, das schon ewig kursiert: Es ist keine persönliche Geschichte von mir. Es ist tatsächlich die persönliche Geschichte eines Freundes. Ich habe um Erlaubnis gebeten", erklärte Justin. Seine Klarstellung bezieht sich aber ausdrücklich auf diesen Titel und nicht auf seinen früheren Hit "Cry Me a River". Ob der ältere Song von Britney handelt, beantwortete der Musiker in dem Gespräch nicht.

Sein Kumpel hatte Justin von seinen Erlebnissen erzählt. Der Sänger wollte daraufhin wissen, ob er die Geschichte für ein Lied nutzen dürfe. Justin erinnert sich an dessen Antwort: "Ja, mach sie fertig. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus." In diesem Moment sei ihm klar gewesen, dass daraus ein Song entstehen könne. Lange gebraucht habe der Sänger damals nicht. Nach eigener Aussage brachte Justin den Text in knapp 20 Minuten zu Papier. Mit dem musikalischen Zwischenspiel und dem rund zehnminütigen Musikvideo sei schließlich alles stimmig gewesen für ihn. Der Titel erschien 2006 als Single seines Albums "FutureSex/LoveSounds".

Justin und Britney kennen sich bereits seit ihrer Kindheit. Gemeinsam standen sie bei "The All-New Mickey Mouse Club" vor der Kamera. Die beiden waren von 1999 bis 2002 ein Paar. Die Gerüchte rund um Justins Song "Cry Me A River" haben folgenden Hintergrund: Im Musikvideo betrügt eine Frau, die Britney ähnlich sieht, Justins Figur. In ihrer 2023 erschienenen Autobiografie "The Woman in Me" schrieb Britney, das Video habe sie in der Öffentlichkeit wie eine Frau dastehen lassen, die dem "Goldjungen Amerikas" das Herz gebrochen habe. Außerdem behauptete sie, Justin sei ihr während der Beziehung mehrfach untreu gewesen. Im Januar 2024 entschuldigte sich Britney in einem später gelöschten Social-Media-Beitrag für Passagen ihres Buches.

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Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears, 2002

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Imago Britney Spears und Justin Timberlake, 2002

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