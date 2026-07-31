Fans enttäuscht: Die unbeliebtesten Momente aus "The Rookie"

In einem Reddit-Forum haben Fans der Krimiserie "The Rookie" jetzt darüber diskutiert, welche Momente sie am liebsten aus der Show streichen würden. Innerhalb weniger Stunden meldeten sich zahlreiche Zuschauer zu Wort und ließen ihrem Frust freien Lauf. Besonders häufig genannt wurde der Tod von Captain Zoe Andersen (gespielt von Mercedes Mason), die in der 16. Folge der ersten Staffel bei einem Überfall ihr Leben verliert – ein Moment, der viele Fans bis heute beschäftigt.

Auf der Liste der unbeliebtesten Szenen landet auch der Tod von Jackson West (Titus Makin Jr.), der zunächst am Ende der dritten Staffel entführt wird. Sein Ableben wird dann gleich zu Beginn der vierten Staffel durch ein Überwachungsvideo bestätigt, in dem er von den Männern von Sandra de la Cruz (Camille Guaty) erschossen wird, so Kino.de. Doch nicht nur tragische Tode sorgen für Unmut in der Fangemeinde: Auch die heimliche Romanze zwischen Hauptfigur John Nolan (Nathan Fillion, 55) und seiner Kollegin Lucy Chen (Melissa O'Neil), die ihr Verhältnis mit dem rund 20 Jahre älteren Nolan lange geheim hielt, konnte nicht alle Fans überzeugen. Und selbst die spätere Beziehung zwischen Lucy und Tim Bradford (Eric Winter), die sich viele Zuschauer eigentlich gewünscht hatten, stößt bei einem Teil der Community auf Ablehnung.

"The Rookie" ist seit seinem Start im Jahr 2018 eine der populärsten Krimiserien überhaupt. Im Mittelpunkt steht Detective John Nolan und sein Alltag beim Los Angeles Police Department. Bislang wurden sechs Staffeln der Serie veröffentlicht, die ein großes Publikum begeistert haben – auch wenn die Reddit-Diskussion zeigt, dass längst nicht jede Entscheidung der Serienmacher bei den Fans auf Begeisterung stieß. Zu den Figuren, deren Abgang am meisten vermisst wird, gehört offenbar Captain Zoe Andersen. Ein Fan schrieb über sie: "Ich stelle mir immer ein Was-wäre-wenn-Szenario für den Fall vor, dass sie lebt."

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2025 Disney. All rights reserved. Nathan Fillion in "The Rookie"

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Disney/Raymond Liu / © 2024 Lions Gate Television, Inc. And Abc Signature. All Rights Reserved Tru Valentino als Officer Aaron Thorsen in "The Rookie", Staffel 6

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Imago Melissa O'Neil und Eric Winter in einer Szene aus "The Rookie"