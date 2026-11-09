KJ Apa packt über Drogensucht und Essstörungen aus

KJ Apa (29) hat offen über seinen Kampf gegen Drogensucht, gestörtes Essverhalten und weitere Abhängigkeiten gesprochen. Im Podcast "Wildmen" von Dylan Sprouse (34) und Brendan Columbus erzählte der Schauspieler im Sommer, dass er inzwischen seit anderthalb Jahren nüchtern sei. Diesen Schritt beschreibt der "Riverdale"-Star als Grundstein seiner Genesung. Erst nach dem Aus der Serie habe er begonnen, sich ernsthaft mit seinen Problemen auseinanderzusetzen und neu über seine Zukunft nachzudenken. Schnell ging das allerdings nicht. Erst nachdem er den Entschluss gefasst hatte, nüchtern zu werden, fand KJ Apa wieder eine berufliche Richtung. Bis dahin hatte er sogar seine gesamte Schauspielkarriere infrage gestellt. Er zweifelte daran, ob ihm die Arbeit vor der Kamera überhaupt noch Freude bereitete und ob er in der Filmbranche tatsächlich seinen Platz gefunden hatte.

Ursprünglich hatte KJ Apa nicht vorgehabt, im Podcast derart private Einblicke zu geben. Kurz vor der Aufnahme hatte er seinen Sohn zu dessen Mutter gebracht und sich anschließend völlig unvorbereitet zum Gespräch eingefunden. Erst im Laufe der Unterhaltung kam er spontan auf seine Erfahrungen mit Drogen, seinem Essverhalten und anderen Suchtmustern zu sprechen. Dabei räumte er ein: "Alles, was mir ein gutes Gefühl gibt, ja, das werde ich missbrauchen." In einem Interview mit Variety erklärte er zudem: "Diese Gedanken, die in eine Essstörung oder Drogensucht oder andere Süchte einfließen, sind alle ein Teil von mir und haben einen so großen Teil meines Lebens eingenommen." Mit dem Echo auf seine Offenheit hatte der Schauspieler nicht gerechnet. In den Tagen nach der Veröffentlichung hätten sich viele fremde Menschen bei ihm bedankt. "Ich hatte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es diese Reaktion auslösen würde. Es war cool", sagte er dazu.

Mit seinem Essverhalten hatte KJ vor allem während der Dreharbeiten zu "Riverdale" zu kämpfen. In den Jahren 2017 bis 2023 schlüpfte er in die Rolle des Archie Andrews. Dabei musste er für seine Figur immer wieder mit freiem Oberkörper vor der Kamera stehen. Gleichzeitig stellte ihn der plötzliche Ruhm vor neue Herausforderungen. Auch die Aufmerksamkeit der Paparazzi empfand er zwiespältig: Wenn sie Fotos von ihm machten, löste das in ihm widersprüchliche Gefühle aus. Einerseits fühlte er sich davon abgestoßen, andererseits gaben ihm die Bilder auch Bestätigung. Heute sieht KJ seine Suchtgedanken und die Probleme mit dem Essen als einen prägenden Teil seiner Geschichte. Inzwischen fällt es ihm leichter, seine Erfahrungen nicht länger zu verstecken. Im Interview mit Variety sagte er: "Das bin ich. Das ist ein großer Teil von mir."

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IMAGO / ABACAPRESS KJ Apa, März 2024

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Getty Images KJ Apa, Schauspieler

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