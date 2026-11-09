Hugh Jackman strahlt mit Sutton Foster beim Football-Date

Hugh Jackman (58) und Sutton Foster (51) haben am Wochenende ein besonderes Football-Date in Michigan genossen. Das Paar besuchte gemeinsam das traditionsreiche College-Football-Duell zwischen den Michigan Wolverines und den Michigan State Spartans. Auf Instagram veröffentlichte Hugh nun ein seltenes Pärchenfoto, auf dem beide dicht nebeneinander stehen und strahlend in die Kamera blicken. Für ihren Stadionbesuch setzten der Schauspieler und seine Partnerin auf einen abgestimmten Partnerlook: Beide trugen blaue Jacken und Mützen der Wolverines. Sutton rundete das Fanoutfit mit blau-gelben Sneakern ab. Für Hugh war der Tag im Stadion allerdings noch aus einem anderen Grund ein ganz besonderes Erlebnis. Der Deadpool & Wolverine-Star durfte das Team der University of Michigan als Ehrenkapitän begleiten. In seiner blauen Fanbekleidung wirkte Hugh bestens gelaunt, während er gemeinsam mit Sutton den großen Auftritt auf dem Footballfeld auskostete.

Von seinem Einsatz als Ehrenkapitän teilte Hugh gleich mehrere Fotos und Videos bei Instagram. Darauf ist der Hollywoodstar unter anderem am Spielfeldrand zu sehen, während er die Mannschaft lautstark unterstützt und das Geschehen gespannt verfolgt. Obwohl Hugh selbst nicht an der University of Michigan studierte, gibt es eine passende Verbindung zwischen ihm und dem Team: Seit mehr als zwei Jahrzehnten verkörpert er in den X-Men-Filmen die Figur Wolverine. Diese trägt denselben Namen wie das Maskottchen und die Mannschaft der Universität. Sportlich lief es für die Wolverines an diesem Tag allerdings alles andere als rund. Michigan musste sich im Rivalenduell mit 6:15 gegen die Michigan State Spartans geschlagen geben. Viel zu feiern hatten Hugh und Sutton im Stadion also nicht. Dennoch ließen sie sich ihre Laune nicht trüben. Auch die Fans zeigten sich im Netz begeistert vom Auftritt des Paares. In den Kommentaren unter Hughs Beiträgen feierten sie seinen Einsatz als Ehrenkapitän.

Hugh und Sutton kennen sich bereits seit den frühen 2000er-Jahren, kamen sich jedoch erst im Jahr 2022 näher. Damals standen sie gemeinsam für das Broadway-Musical "The Music Man" auf der Bühne. 2024 kamen erste Gerüchte über eine Liebesbeziehung zwischen den beiden auf. Ein Jahr später zeigten sie sich schließlich erstmals öffentlich als Paar. Laut einem Insider sollen sie gerade ihre Verlobung planen. Ihre Beziehung halten sie jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Schnappschüsse sind selten. Beide haben bereits eine lange Ehe hinter sich: Hugh war 27 Jahre lang mit Deborra-Lee Furness (70) verheiratet, bevor sich das Paar im Jahr 2023 trennte. Die Scheidung wurde 2025 abgeschlossen. Die beiden adoptierten die Kinder Oscar und Ava. Sutton war wiederum zehn Jahre lang mit dem Drehbuchautor Ted Griffin verheiratet. Im Jahr 2024 reichte sie die Scheidung ein. 2017 hatten Sutton und Ted ihre gemeinsame Tochter Emily adoptiert.

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Instagram / thehughjackman Sutton Foster und Hugh Jackman besuchen ein Footballspiel der Michigan Wolverines der University of Michigan

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Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art

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