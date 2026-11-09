"Wer stiehlt mir die Show?"-Folge zwei: Das ist der Gewinner

In der zweiten Folge von Wer stiehlt mir die Show? muss sich Joko Winterscheidt (47) geschlagen geben. Er muss seine Sendung an keine Geringere als Carolin Kebekus (46) abgeben. Ihr Sieg fiel knapp aus. Im Finale, das von Katrin Bauerfeind (44) moderiert wurde, lieferten sich die beiden ein Kopf-an-Kopf-Duell. Beim Stand von 4:4 musste schließlich die letzte Frage die Entscheidung bringen. Gesucht wurde die Sängerin, die in den 2000er-Jahren mit "Virus" und "Heul doch" erfolgreich war. Die Comedienne kannte die Antwort und schrieb richtig LaFee (35) auf. Joko notierte hingegen Lucy Electric und ging als Verlierer hervor: Er muss seinen Platz räumen. Carolin wird dafür die kommende Ausgabe der ProSieben-Show moderieren.

Der Weg ins Finale war für Carolin beschwerlich. Nach der ersten Gewinnstufe musste die erste Kandidatin gehen: Wildcardkandidatin Eli zog in einer Stichfrage gegen Moritz Wagner den Kürzeren. Gefragt war nach der Kapazität des Signal Iduna Parks. Eli tippte auf 15 Millionen Zuschauerplätze und schied damit aus. In der zweiten Gewinnstufe setzte sich Carolin dann mit 17 Punkten an die Spitze und sicherte sich eine weitere Münze. Streamer Knossi (40) kam zu diesem Zeitpunkt auf zehn Punkte. Moritz sammelte die wenigsten Punkte und schied aus. In der nächsten Folge bekommt der Basketballer aber eine weitere Chance. Nach der dritten Gewinnstufe zog Carolin als letzte verbliebene Herausforderin mit zwei Münzen ins Finale ein. Dort beendete sie Jokos Erfolgsserie: In der Auftaktfolge hatte der Gastgeber noch gegen Knossi gewonnen und seine Moderation verteidigt.

Der Staffelauftakt bot ein besonderes Highlight. Joko unterbrach kurzerhand das Spiel "Kleb wohl", damit ein Gast namens Fabian seiner Partnerin Nicole einen Heiratsantrag machen konnte. Carolin, Knossi und Moritz waren sichtlich überrascht von dieser Überraschung. Die Zuschauerin sagte schließlich Ja und Goldregen sowie Herzluftballons füllten die Bühne. Auch einige Tränen flossen – und zwar bei Carolin, Knossi und der Braut in spe. Aber damit nicht genug: Joko verkündete stolz: "Wir haben alles vorbereitet. Heute wird geheiratet!" Wenig später fand die Blitztrauung statt.

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ProSieben Das Panel von "Wer stiehlt mir die Show?", 2026

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Joyn/Florida TV/Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", 2026

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