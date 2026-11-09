Messerangriff: Jamie Foxx' Party nach Verletztem aufgelöst

Schreckmoment bei Jamie Foxx' (58) Halloweenparty! In der Villa des Schauspielers im kalifornischen Thousand Oaks soll es am Samstagabend zu einem Messerangriff gekommen sein. Wie TMZ berichtet, wurde dabei ein männlicher Gast am Hals verletzt. Die Wunde soll allerdings nur oberflächlich gewesen sein. Deshalb konnten Sanitäter den Mann noch direkt vor Ort versorgen. Die Polizei nahm einen männlichen Verdächtigen fest. Ihm wird ein Angriff mit einer tödlichen Waffe vorgeworfen. Ob der Gastgeber zum Zeitpunkt des Vorfalls selbst auf seinem Anwesen war, ist bislang nicht bekannt. Nach dem Vorfall setzten die Einsatzkräfte der Feier offenbar ein abruptes Ende. Hunderte kostümierte Partygäste sollen angewiesen worden sein, das weitläufige Grundstück umgehend zu verlassen. Damit war das Halloweenfest, zu dem jedes Jahr zahlreiche Gäste in ausgefallenen Verkleidungen erscheinen, für die Besucher vorzeitig vorbei.

Aufnahmen, die TMZ veröffentlichte, zeigen das Durcheinander vor der Villa. Auf den Bildern sind mehrere Männer in Handschellen zu sehen, außerdem stehen Krankenwagen bereit. Einer der Männer, die von den Beamten abgeführt wurden, ist in dem Video mit den Worten zu hören: "Ich möchte Anzeige erstatten." Dabei waren Waffen auf der Feier eigentlich ausdrücklich verboten: Ein Schild auf dem Gelände machte deutlich, dass weder echte noch unechte Waffen erlaubt seien. Jamie äußerte sich zunächst nicht zu dem mutmaßlichen Angriff. Auf Instagram teilte der Gastgeber stattdessen ein Video vom Auftritt des Rappers OhGeesy. Dabei lobte er auch seine Tochter Anelise Foxx, die das Event organisiert: "@skvlkfest ist der Hammer. @anelisefoxx hat es wieder geschafft!!!! Und es geht gerade erst los @ohgeesy." Auch auf dem offiziellen Instagram-Account des SKVLK Fests blieb der Vorfall unerwähnt. Dort erschienen stattdessen fröhliche Bilder von der Feier und ein Dank an die Gäste, die an dem Abend auf das Anwesen gekommen waren.

Die Halloweenfeier trägt den Namen SKVLK Fest und findet jedes Jahr im Haus des Schauspielers statt. Jamie veranstaltet sie gemeinsam mit seiner 18-jährigen Tochter Anelise, die das Event organisiert. Schon bei der Ausgabe im vergangenen Jahr hatte ein Vorfall für Wirbel gesorgt: Damals war offenbar ein Gegenstand in Richtung der Rapperin GloRilla (27) geflogen, während sie auf der Bühne stand. Jamie reagierte darauf sichtlich verärgert. Anelise stammt aus der Beziehung des Schauspielers mit seiner Ex-Freundin Kristin Grannis. Seine ältere Tochter Corinne hat er mit Connie Kline, mit der er früher liiert war. Inzwischen soll Jamies Familie noch einmal gewachsen sein: Laut einem aktuellen Bericht des Magazins People bekam der Schauspieler vor Kurzem sein drittes Kind. Es ist demnach sein erster gemeinsamer Nachwuchs mit seiner Freundin Alyce Huckstepp.

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Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

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Getty Images Jamie Foxx bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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