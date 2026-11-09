Brittany Snow ist für ihre schmerzhafte Scheidung dankbar

Brittany Snow (40) kann ihrer Trennung von Tyler Stanaland (37) inzwischen etwas Positives abgewinnen. Rund drei Jahre nach der Scheidung blickt die Schauspielerin mit großer Dankbarkeit auf das schmerzhafte Ehe-Aus zurück. Im Podcast "Armchair Expert" von Dax Shepard (51) erzählte die "Pitch Perfect"-Darstellerin jetzt, dass das Ende ihrer Ehe für sie zu einem entscheidenden Wendepunkt geworden sei. Leicht war der Neuanfang für Brittany allerdings nicht. Direkt nach der Trennung musste sie ihr ganzes Leben neu ordnen. Mit 37 Jahren kam sie vorübergehend in einer Ferienwohnung unter und hatte keine Ahnung, was die Zukunft für sie bereithalten würde. Halt fand sie in dieser Zeit vor allem bei ihrem Vierbeiner. "Ich war 37 und lebte in einem Airbnb, starrte einfach meinen Hund an und dachte: 'Ich weiß nicht, was passieren wird. Jetzt sind es nur du und ich, Kleiner, und wir werden versuchen, alles wieder aufzubauen'", erinnerte sie sich in dem Podcast.

Unterstützung bekam die Schauspielerin außerdem von Freundinnen, die Ähnliches erlebt hatten. Und sie suchte im Internet nach mutmachenden Geschichten. "Ich war so vielen Freundinnen wirklich dankbar, die sagten: 'Das ist mir auch passiert.' Und ich ging auf Reddit und suchte nach Geschichten von Frauen, die Ende 30 solche Dinge durchmachten und später im Leben jemanden fanden", berichtete sie. Ihr Fazit: "Wir müssen daraus machen, was wir daraus machen." Heute führe sie ein völlig anderes Leben, und auch in der Liebe hat sich bei ihr einiges getan. "Wenn ich heute auf diese Zeit zurückblicke, muss ich sagen, dass ich so dankbar bin, sie durchlebt zu haben, denn die Person, die ich heute bin, und der Partner, mit dem ich jetzt zusammen bin – es ist einfach alles so anders", erklärte Brittany im Gespräch mit dem Schauspieler. Dabei konnte sie selbst kaum fassen, wie sie inzwischen über diese Zeit denkt: "Ich kann nicht glauben, dass ich für meine Scheidung dankbar bin."

Brittany und Tyler, der als Realitystar bekannt wurde, heirateten inmitten der Coronapandemie 2020. Nach nur zwei Jahren gaben die beiden im Herbst 2022 ihre Trennung bekannt. Im Januar 2023 reichte die Schauspielerin schließlich die Scheidung ein, im Juli desselben Jahres war diese dann rechtskräftig. Die schwierige Phase nach dem Ende der Ehe hinterließ bei Brittany ihre Spuren: Nach eigenen Angaben hatte sie in dieser Zeit auch gesundheitlich zu kämpfen. Mittlerweile sieht ihr Liebesleben wieder rosiger aus. Die Schauspielerin hat ihr Glück an der Seite des Fotografen Hunter Moreno gefunden, mit dem sie inzwischen sogar verlobt ist. Und auch ihr Ex-Mann ist längst weitergezogen: Tyler hat in der Zwischenzeit erneut geheiratet.

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Getty Images Tyler Stanaland und Brittany Snow bei den Emmy Awards 2019

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Getty Images Brittany Snow bei der New Yorker Premiere von Netflix' "The Beast In Me" im Plaza Hotel, November 2025

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