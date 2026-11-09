Thriller floppt: Liam Neeson kassiert vernichtendes Urteil

Für Liam Neeson (74) sieht es an den Kinokassen aktuell wenig erfreulich aus. Sein neuer Actionthriller "The Mongoose" ist in den USA gefloppt: Am ersten Wochenende spielte der Film in 1.014 Kinos gerade einmal 480.000 US-Dollar, umgerechnet etwa 428.000 Euro, ein. Wie ScreenRant berichtet, handelt es sich damit um das schwächste US-Startwochenende in der bisherigen Karriere des Schauspielers. Besonders schmerzhaft fällt der Blick auf die Produktionskosten aus. Diese sollen bei rund 17 Millionen Euro gelegen haben. Bislang konnte der Film somit nur einen Bruchteil seines Budgets wieder einspielen. In den US-Kinos startete "The Mongoose" bereits in der vergangenen Woche. Deutsche Fans müssen für den Actionstreifen allerdings nicht ins Kino: Hierzulande ist er seit dem 4. November bei Amazon Prime Video verfügbar.

Auch bei Kritikern und Zuschauern kann der Film bislang kaum punkten. Auf IMDb kommt "The Mongoose" derzeit lediglich auf 4,9 von zehn Sternen. Bei Rotten Tomatoes fällt das Urteil der Kritiker mit durchschnittlich 30 Prozent ebenfalls ernüchternd aus. Besonders das wenig originelle Drehbuch und zahlreiche Szenen, die als absurd und unglaubwürdig wahrgenommen werden, stehen in der Kritik. Einige der auf Rotten Tomatoes gesammelten Bewertungen fallen dabei besonders deutlich aus. Ein Kritiker bezeichnet den Streifen als "unglaublich dämliches Actionkino", ein anderer spricht von "reinem Schwachsinn von vorn bis hinten". Etwas wohlwollender fällt das Urteil des Publikums aus: Hier erreicht der Film auf der Plattform immerhin 60 Prozent. Von einem Erfolg kann jedoch auch damit keine Rede sein. Wie außergewöhnlich schwach der Kinostart tatsächlich ausfällt, zeigt ein Blick auf Liams bisherige Filme. Bislang hatte keiner seiner Streifen am ersten US-Wochenende weniger als 535.000 Euro eingespielt, wie Watson berichtet. Selbst die bekannten Flops "Hard Powder" und "The Fix" lagen jeweils mindestens 222.000 Euro über dem Ergebnis von "The Mongoose".

In dem Thriller verkörpert Liam, der auch mit seinen 74 Jahren nicht ans Aufhören denkt, den Veteranen Ryan "Fang" Flanagan. Nach einer tödlichen Verwechslung ist dieser gezwungen, unterzutauchen, und gerät dabei in eine gefährliche Situation. Die Regie übernahm Mark Vanselow, mit dem der Hollywoodstar bereits seit vielen Jahren vertraut ist. Schließlich war Mark lange Zeit als Stuntdouble für Liam tätig. Für den Film arbeiteten die beiden somit erneut zusammen, allerdings in veränderten Rollen. Seinen internationalen Erfolg als Actionstar verdankt der Schauspieler vor allem der "96 Hours"-Filmreihe. Darin schlüpft er in die Rolle des ehemaligen CIA-Agenten Bryan Mills, der seine Familie mit allen Mitteln beschützt. Doch schon lange vor seinen Actionfilmen war Liam einem großen Publikum bekannt. Mit dem Drama "Schindlers Liste" gelang ihm der Durchbruch, später folgte ein Auftritt in Star Wars. Auch in der Liebeskomödie Tatsächlich... Liebe begeisterte er die Zuschauer – dort spielte er einen trauernden Witwer, der sich um seinen Stiefsohn kümmert.

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Getty Images Liam Neeson, Schauspieler

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Getty Images Liam Neeson, Schauspieler

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